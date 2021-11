La Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica deportó al refugiado nicaragüense Walner Antonio Ruiz Rivera, luego que la sancionada policía sandinista lo circuló a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Álvaro Leiva, presidente de Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, (ANPDH) informó que las autoridades migratorias procedieron con la ejecución de la deportación.

“En atención a su consulta me permite informar que efectivamente el día de hoy se procedió con la ejecución de la deportación del señor Walner Antonio Ruiz debido a que contaba con resolución de deportación notificada el 11 de octubre y al no existir ningún trámite pendiente se procedió”, indica el mensaje de las autoridades costarricense.

Al respecto, el defensor de derechos humanos, Álvaro Leiva dijo que las autoridades migratorias tomaron una decisión arbitraria debido a que el caso no había sido resuelto “esta es una ilegal notificación de parte de las autoridades migratorias representada en la funcionaria Diana Padilla porque de manera arbitraria nos están notificando de forma extemporánea la resolución de deportación del ciudadano Walner Antonio Ruiz Rivera, el cual estaba todavía en un proceso administrativo y judicial pendiente de resolverse y la autoridad migratoria han tomado esta decisión arbitraria”

Al mismo tiempo, Leiva señaló que la deportación va en contra de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo cual responsabilizó a las autoridades migratorias de atentar contra la vida de Ruiz.

“Es una irresponsabilidad de las autoridades migratorias que hayan tomado esta decisión y comprometer el buen nombre de Costa Rica y comprometer el buen nombre los derechos humanos que las autoridades superiores han venido trabajando a lo largo del tiempo(...) llamamos a las autoridades a que todavía sigue no ha sido ejecutada dicha deportación la detenga”, manifestó

María Leonor Loaisiga, esposa de Walner Antonio Ruiz Rivera pidió a las autoridades detener la deportación “lo están deportando ilegalmente no teníamos ningún conocimiento de que a Walner lo iban a deportar, no le avisaron a un familiar, no tuvo derecho a llamada (...) esto lo hicieron a escondidas lo que va a pasar ahorita es que lo va a matar y están atentando contra la vida de él es inhumano”

Hechos

El nicaragüense, originario de Monimbó, Masaya fue detenido por autoridades de Migración y Extranjería en Costa Rica cuando se presentó a la entrevista de elegibilidad, por ser solicitante de refugio.

Ruiz Rivera, fue aprehendido desde el 16 de julio 2021, ya había sido deportado en el año 2012, por igualmente estar en Costa Rica sin estatus migratorio.

"El sujeto cuenta con un amplio récord policial en su país, Nicaragua, en el cual se señalan delitos como robo con intimidación, hurto y lesiones, así como el delito de robo agravado en Costa Rica; delitos ejecutados en fechas como 2004, 2006, 2011, 2017 y 2018 en ambos países", informaron autoridades costarricenses.

La policía sandinista lo circuló con Interpol por los supuestos delitos de "terrorismo, tráfico de droga, muerte de un policía quemado en Masaya, quema de alcaldía de Granada”