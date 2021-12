Opositores: Daniel Ortega no muestra indicios de liberar a presos políticos de Nicaragua

Opositores al régimen de Daniel Ortega coinciden en que de momento la dictadura no tiene intenciones de dialogar y que contrario a ello, mantiene presión y persecución sobre las voces críticas.

La doctora en derecho y defensora de derechos humanos, María Asunción Moreno expresó que el dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo no tienen ningún interés en dialogar para superar la crisis sociopolítica que desde el 2018 atraviesa a Nicaragua y que contrario a ello, continúa deteniendo arbitrariamente a quienes alzan la voz contra la dictadura.

“No hay ningún indicio por parte del régimen Ortega-Murillo de que quieran dialogar. Nosotros hemos estado viendo día tras día, aún después del siete de noviembre cuando se dio la farsa electoral, es detenciones y más represión en Nicaragua, evidentemente nosotros no percibimos que vaya a haber un indicio mínimo de interés del régimen Ortega y Murillo, sino todo clo contrario, vemos un interés de radicalización del régimen autoritario que vienen plantando desde hace más de quince años”, expresó la abogada durante el programa 100% SUPERCHATS de 100% NOTICIAS.

María Asunción Moreno explicó que, ante los rumores de un posible diálogo, Ortega tiene que liberar a todos los presos políticos, como una garantía de un diálogo sincero.

“Frente a la posibilidad o a la especulación que se habla de un dialogo, nosotros lo que creemos es que primero debe de haber una clara manifestación de voluntad política si es que en algún momento el régimen pensara en dialogar. Nosotros en principios decimos que no hay condiciones o indicios para ese dialogo”, puntualizó.

Nicaragua necesita diálogo

La opositora al régimen y exprecandidta presidencial por la Alianza Cívica, también detalló que en caso de realizarse el diálogo, se tendría que poner por encima los intereses de la nación y no los de un partido político o beneficios personales.

“El régimen tiene que crear las condiciones necesarias para un diálogo como el que necesita Nicaragua, no es el diálogo que propone Daniel Ortega o que en algún momento hizo mención”, añadió Moreno.

María Asunción recordó que “después de la farsa electoral, no hemos escuchado a Ortega hablar de que tenga interés en algún tipo de diálogo”.

En Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo han encarcelado a más de 1670 personas por pensar diferentes y los acusa de diversos delitos como “traición a la Patria” y “Lavado de dinero”, como es el caso de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, quien se convirtió en la primera líder política de y principal candidata presidencial de la oposición en ser detenida por el régimen.

Seguirán presos

Por su parte, don Luis Fley, de la opositora Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) analizó el discurso vertido la noche del pasado 10 de diciembre por el dictador Daniel Ortega durante una ceremonia de graduación de cadetes del Ejército de Nicaragua y expresó que el dictador no muestra claras intenciones de liberar a los presos políticos.

“Daniel Ortega no va a liberar a los presos políticos, este es un dictador sin sentimientos, sin nada de creencias cristianas, simplemente las utiliza para sus beneficios. Es un hombre que no tiene un corazón de ser humano, sino de una bestia y por eso no va a liberar a los presos políticos”, expresó Luis Fley a 100% NOTICIAS.

“Los prisioneros políticos para él (Daniel Ortega) simplemente son traidores a la patria, traidores a su ideología, principalmente los que vienen del sandinismo y ahí los va a tener, no los va a liberar”, agregó el excandidato presidencial por la Alianza Cívica.

Luis Fley observó que uno de los puntos que ha favorecido a la dictadura de Nicaragua es que no tiene una crisis política que lo obligue a dialogar y a liberar a los presos políticos.

“Daniel Ortega no tiene crisis política, probablemente más tarde tendrá crisis económica, por eso está evadiendo y resistiendo las sanciones y los pedidos que libere a los presos políticos los va a ignorar”, finalizó Fley.