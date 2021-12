Director creativo de serie Riverdale, pide un milagro por presos políticos en Nicaragua

El director creativo de la famosa serie de Netflix Riverdale, Roberto Aguirre Sacasa, hijo del ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Francisco Aguirre Sacasa, expresó que esta navidad están rezando por un milagro que se transforme en la liberación de los presos políticos, entre ellos su padre.

“Esta Navidad, serán más de 150 días desde que arrestaron a mi padre en Nicaragua. Hemos estado rezando a la Virgen de Guadalupe, la protectora de mi padre, por un milagro. Su rápida liberación y la liberación de los demás prisioneros” escribió Aguirre Sacasa.

En su cuenta en Twitter, el guionista y Director Creativo de Archie Comics pidió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reunir a las familias de los prisioneros políticos.

This Xmas, it will be more than a 150 days since my father was arrested in Nicaragua. We’ve been praying to the Virgen de Guadelupe, my father’s protector, for a miracle. His swift release and the release of the other prisoners. #OrtegaMurillo, please reunite these families. ❤️🙏🏼 pic.twitter.com/zMlVph5BAm