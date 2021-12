Drama de hijos y madres de presos políticos en Nochebuena

En esta navidad, Alejandra de 7 años, hija del preso político Miguel Mendoza pidió como regalo tener a su padre con ella.

Esta Navidad no será la misma en los hogares de los más de 170 presos políticos que mantiene en las cárceles la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Para algunas familias, este año no habrá navidad porque sufren la ausencia de sus seres queridos, pues no podrán compartir la alegría del nacimiento del Salvador Jesús.

Berta Valle, esposa del aspirante presidencial Félix Maradiaga expresó que esta es la segunda navidad que ella y su hija sienten su ausencia debido a que desde el año pasado el régimen retuvo el pasaporte de Maradiaga.

“El año pasado Félix estaba en casa por cárcel ya le habían impedido obtener su pasaporte se lo negaron entonces ya no puedo viajar; en esta ocasión pudimos hablar con él por teléfono a través de videollamada pero esta Navidad es diferente ni siquiera vamos a tener la oportunidad de tener esa llamada”, expresó

LEER MÁS: Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua pidió por la liberación de los presos políticos

Pese a las circunstancias, en la última visita Maradiga le mandó a preguntar a su hija Alejandra ¿qué regalo quería en Navidad? “Alejandrita sabe que su papá está luchando por Nicaragua, por esa razón él no puede estar con nosotras. En la última visita Félix le mandó a decir qué quería que le regalara, ella le pidió un libro, se trata de un niño que salva a su familia. Félix siempre está atento a cada detalle, tenemos mucha fe sentimos que el señor va a ser un milagro en su tiempo”

Esta será la segunda Navidad que pasaremos sin poder abrazar a @maradiaga.

Mi deseo en estas fechas es poder tener #NavidadSinPresosPoliticos y #Libertad para todos los Nicaragüenses.

Les deseo una #BendecidaNavidad! #NavidadEnFamilia pic.twitter.com/AJEl3G72xW — Berta Valle (@bertavalle) December 23, 2021

“Dios no me escucha”

De igual forma, Margin Pozo, esposa del cronista deportivo Miguel Mendoza, hoy preso político, dijo que están clamando por un milagro “estamos orando muchísimo al Señor por un milagro tenemos mucha fe, con la niña oramos al levantarnos y al acostarnos y en mi caso yo las veces que puedo en el día le estoy orando al Señor para que nos haga el milagro y que Miguel estar con nosotras, sobre todo Alejandra que lo está esperando”, expresó

LEER MÁS: Demandan libertad para el precandidato presidencial Arturo Cruz

En esta navidad, Alejandra de 7 años pidió como regalo tener a su padre con ella. Pozo cuenta que en ocasiones su hija llora e insistentemente le pregunta ¿Por qué Dios no me escucha?, se queda sin palabras porque sabe que Dios obra a su tiempo.

“Esa separación de su padre la afectó mucho, Alejandra ha necesitado ayuda psicológica, todas las noches llora por él y estos días ha estado muy sensible, ayer me decía mamá ¿será que soy la única que no tiene papá?, Yo quiero mi papá, yo no quiero que me compres regalo yo quiero a mi papá de regreso, yo lo quiero abrazar, besar y le quiero decir cuánto lo he extrañado y quiero ver su carita, me toca consolarla (...) me decía hace poco mamá ¿será que Dios no me escucha? porque yo le he pedido por mi papá que regrese pero mi papá no ha regresado será qué Dios no me va hacer el milagro y eso realmente me parte el corazón porque hay días en que yo no encuentro palabras para poder consolarla” dijo Pozo con voz quebrantada.

“No hay nada que pueda llenar el vacío”

Fernanda Guevara, esposa del abogado del aspirante presidencial, Félix Maradiga, Róger Reyes, dijo que sus hijas pequeñas lo extrañan, lamenta que no pueda ver a su hija montar su primera bicicleta, un gesto que para ella marca la vida de los niños.

“En estas fechas Roger se encargaba de cocinarnos, a él le encanta cocinar y entonces él siempre nos hacía comida especial a las niñas (...) el hecho que él esté preso en estas fechas me quebranta bastante, pude comprarle una bicicleta a mi hija y estaba pensando que Roger se va a perder eso, algo tan importante para la vida de un niño y para nosotros como familia (...) no hay regalo, no hay bici, no hay nada que pueda llenar el vacío que deja su ausencia, me entendés, su persona, su carisma, su ánimo, su comida, extrañamos todo y en estas fechas se extraña más miramos alrededor todos están con su familia todos están completos y aquí hace falta”, expresó

Algunos familiares esperaban que el régimen autorizara una visita familia, pero lamentablemente no han sido notificados “en Dios estamos fortalecidos teniendo fe que pronto esto va a terminar y también pienso en la crueldad porque ellos venían dejándonos ver a nuestros familiares una vez al mes pero ¿cómo maquinan el mal? no los dejaron ver solo por el hecho de ser Navidad para prestarse al juego de la tortura emocional tanto a ellos como a nosotros, pero en Dios estamos fuertes y firmes”

En el caso de la presa política Samantha Jirón de 21 años, su progenitora Carolina Jirón dijo que el significado de la navidad es estar en familia y con salud por lo cual no habrá ninguna celebración, pues su hija está encarcelada arbitrariamente.

“Para mí el significado de la navidad no es comer, no es beber, no es andar en fiestas para mí siempre el significado de la Navidad es que estuviéramos juntos que tuviéramos salud que no estuviéramos en un hospital que no estuviéramos en una cárcel, pero tristemente este año no va a ser así”, expresó consternada

Al mismo tiempo, esta madre dijo que quedó con la ilusión de ver a su hija pues nunca autorizaron la visita en el Centro Penitenciario de Mujeres “La Esperanza”

“Supuestamente nos iban a avisar si iba a tener una visita especial, he pasado todo el día pegada en el teléfono esperando esa llamada, por lo visto no se va a dar, entonces para mí no hay Navidad para mí no hay nada mientras mi hija no esté libre mientras los que están muertos no tenga justicia”, manifestó

Lesbia Alfaro, madre del preso político Lester Alemán, dijo a 100%Noticias que como madre se siente triste y decepcionada al ver el sufrimiento de las familias de los reos de conciencia.

“Pensábamos que iba a tener un poco de corazón por así decirlo de que le dieran la libertad para tenerlos en esta navidad porque hemos pedido libertad para todos los presos políticos porque son inocentes y no se nos ha dado la oportunidad. Cuánta tristeza saber de que siempre él (Daniel Ortega) tiene ese odio contra su prójimo”, dijo Alfaro

SEGUIR LEYENDO: Monseñor Álvarez: “a pesar de los dolores, la Navidad nos llena de esperanza”

Según Alfaro, preguntó si hoy permitirían el ingreso de comida especial, pero los oficiales le informaron que no hay ninguna autorización.

“Estamos clamando por una justicia para todos porque son inocentes y sigo confiando en Dios, yo como madre pregunté al oficial que sí que nos tiene preparado tener visita hoy o si nos van a aceptar pasarle siquiera una comidita, que nos dieran esa esa oportunidad, pero me respondió que él no me podía responder porque él no sabe él no tiene orientaciones. Entonces estamos aquí siempre con la incertidumbre de cuándo lo va a liberar porque si él dice que él está para un país que haya paz, que haya reconciliación ¿cuáles?, sí siempre está con el odio hacia su prójimo”, dijo