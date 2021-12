Papa confirma a Monseñor Báez como obispo Auxiliar de Managua

Monseñor Báez visitó al papa Francisco a finales del mes de noviembre en Roma donde confirmó su ministerio

Monseñor Silvio Báez se reunió con el papa Francisco quien le confirmó nuevamente su ministerio como Obispo Auxiliar de la Arquidócesis de Managua y miembro pleno de la Conferencia Episcopal. Además exhortó a la población a no acostumbrarse a vivir bajo la opresión porque Nicaragua es para todos y no de solo un sector.

“Yo le doy gracias al señor que, aunque no estoy físicamente en Nicaragua, pero si estoy con los nicaragüenses y en este momento creo que el Señor me pide y el día que hable con el Santo Padre en Roma, con el papa Francisco me confirmo este ministerio como obispo auxiliar de Managua en medio de los nicaragüenses del exilio aquí en Florida”, informó el religioso al periodista Alfonso Baldioceda en el programa impacto 540.

Báez estuvo en Roma a finales de noviembre, por lo cual tuvo la oportunidad de encontrarse con el Papa Francisco “estuve en Roma y tuve la oportunidad de encontrarme con el santo padre padres una noche en su casa de Santa…. Hablamos de todo, le conté cómo están las cosas y hablamos de mí también, y le agradecí que me confirmó como obispo auxiliar de Managua y como miembro pleno de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, lo cual a mí me llena de mucho orgullo y de gran alegría”

Además, mencionó que actualmente la parroquia Santa Agatha en Miami, lugar desde donde emite sus homilías, se ha convertido en un santuario donde los nicaragüenses llegan.

“Yo me dedico los domingo a atender a los nicaragüenses en Miami, son cientos de personas que llegan cada semana y la parroquia de Santa Agatha de Miami se ha vuelto como un santuario peregrinación de nicaragüenses que llegan llorando, que llegan a veces literalmente con la ropa despedazada con lágrimas en los ojos, familiares que está siendo perseguido o que están presos políticos o ellos que acaban de salir en medio de situaciones peligrosísimas por el país, gente que viene destrozada y bueno los domingos nos dedicamos a consolar, abrazar, a bendecir a rezar con ellos “ expresó Báez.

Báez asegura que el mejor fruto para demostrar que se ha acogido al niño de Belén es volviéndonos artesanos de la caridad y respetando los derechos humanos, además de sentir el dolor de los demás.

"No tener miedo a imaginar y a ensayar nuevas formas de relación social en Belén se abre esta oportunidad y es una invitación a todos a que cambiemos nuestra forma, hay que ensayar el servicio, la capacidad de compartir”dijo

El líder religioso llamó a los creyentes a aprender a sentir el dolor del otro, respetar a las personas y tratar con amabilidad.

“Reconocer la dignidad de cada uno respetar los derechos humanos, saber qué es posible que el mundo, la sociedad y nuestro país sea distinto la noche de Belén es realmente el acontecimiento, que cambia todo en esperanza, hay que darle rienda suelta a la imaginación de la caridad porque hoy el amor nace entre nosotros y el mejor fruto que hemos acogido al Niño de Belén es que nos volvamos artesano de la Caridad, en las pequeñas cosas cotidianas de la familia, del trabajo pero también a nivel social” dijo