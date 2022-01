Miguel Mora con 30 libras menos de peso, pide no dejar de orar y no perder la fe

10:38 a.m.

El periodista y preso político Miguel Mora continúa demandando que se le permita ingresar una biblia y tal como sucedió en su primera detención en 2018 no se lo han permitido.

El preso político Miguel Mora, periodista y exdirector de 100% Noticias, ha perdido alrededor de 30 libras, aseguró la también periodista Verónica Chávez, esposa de Mora. Los presos políticos fueron visitados tras 45 días desde la visita anterior. Mora pide al pueblo de Nicaragua que continúe orando y que no pierdan la fe.

“Después de más de un mes de no saber de Miguel Mora logré ver a mi esposo Gracias a Dios, Miguel está Resistiendo en oración y con mucha Fe. Agradece sus muestras de cariño, apoyo y sobre todo sus oraciones al Altísimo por su vida y la de todos los Presos Políticos que están encarcelados injustamente. Son 30 libras las que Miguel ha perdido de peso por lo que demandamos nos autoricen llevarle comida adecuada. A pesar de la pérdida de peso Dios con su poder es quien lo sostiene y guarda cada día” expresó a 100% Noticias Verónica Chávez.

De igual manera la periodista manifestó que tal como sucedió la primera vez que fue detenido en 2018, se le ha estado negando el poder tener una biblia, la cual hasta la fecha luego de 197 días detenido no se le ha permitido.

“Miguel al igual que la primera vez que estuvo encarcelado sigue pidiendo una Biblia y no dejará de pedir la palabra de Dios hasta que le sea autorizada mientras se da su Libertad. El mensaje que envía es que no dejemos de Orar, que no perdamos la Fe de que Dios hará grandes cosas en Nicaragua” dijo Chávez.

Verónica continúa demandando la liberación de su esposo Miguel Mora, acusado por el régimen de Daniel Ortega por supuesta “conspiración” "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos" y "pedir intervenciones militares". Esta es la segunda vez que Ortega encarcela al periodista, la primera vez fue el 21 de diciembre del 2018 cuando asaltó a mano armada las instalaciones del canal 100% Noticias en Managua.

“Por mi parte continúo demandando la Libertad de mi esposo. Es inocente de lo que se le acusa. Libertad para Miguel Mora y todos los presos políticos en el Nombre de Jesús” añadió Verónica Chávez.