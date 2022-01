Rosario Murillo anuncia “estrategia preventiva” ante ola de femicidios en Nicaragua

7:30 a.m.

El objetivo de la campaña es evitar más muertes de mujeres “que no tienen perdón de Dios”, señaló Murillo.

La vocera y vicedictadora Rosario Murillo, anunció con bombos y platillos que diversas instituciones del Estado crearán una “estrategia preventiva” con el fin de frenar la ola de femicidios en Nicaragua que cada vez se vuelven más comunes y atroces contra las mujeres.

A inicios del año 2016, la Comisaría de la Mujer fueron eliminadas y traslada a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la ahora Sancionada Policía y en enero de 2020, comenzaron a reabrir. Diferentes organizaciones feministas denunciaron el cierre, así como las mediaciones casi forzadas entre las mujeres que denunciaban y sus verdugos, por orientación del régimen.

“Vamos a trabajar esta estrategia preventiva, protectora, desde los valores que conocemos y que tenemos en nuestra Nicaragua bendita. No descuidar en ningún minuto, al contrario, trabajar más para tomar conciencia de los signos y las señales que debemos saber leer, entender y sobre todo anotar para protegernos y tomar medidas las mujeres”, informó Rosario Murillo, quien ha sido sancionada en 2018 por Estados Unidos por violar los derechos humanos de las personas que protestaron contra el gobierno de su esposo Daniel Ortega.

Murillo detalló que la Comisión estará integrada por Johanna Flores, ministra de la Familia, Jessica Leiva, ministra de la Mujer, Ministerio de la Juventud, Miriam Soledad Raudez, ministra de Educación y la Comisionada Martha Irías, jefa nacional de las Comisaría de la Mujer, de la Sancionada Policía.

El objetivo de la campaña es “evitar más crímenes contra las mujeres, crímenes contra las familias, crímenes de odio, crímenes que no tienen perdón de Dios”, señaló Murillo.

La vocera gubernamental, primera dama, vicepresidenta designada por el Consejo Supremo Electoral (CSE), cuestionó la cantidad de niños, niñas y adolescentes huérfanos como resultado de los femicidios.

“¿Cuántos niños han quedado sin sus mamás?, tenemos buenos números en relaciona otros países, generalmente números bajos, pero no podemos estar tranquilos, no podemos dejar de tomar las medidas necesarias para que esos números sean mínimos y de ser posibles no haya crímenes contra las mujeres”, se cuestionó la vicedictadora.

“Sí es posible y creemos que lo podemos hacer posible”, finalizó la vicemandataria.

La organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), informó que el 2020 cerró con 71 femicidios, igual cantidad que finalizó el 2021.

El 2021 y este 2022, iniciaron con un femicidio, cifra que al parecer ha encendido las alarmas de la dictadura.

En cambio, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han denunciado en reiteradas ocasiones que muchas mujeres habrían sido asesinadas después que denunciaron a sus verdugos en ante las autoridades de la sancionada Policía, pero que estos habrían hecho caso omiso a las denuncias a pesar de que las víctimas habían denunciado el paradero de sus asesinos.