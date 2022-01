Aminta Ramírez oficializa su exilio en Costa Rica

10:41 a.m.

La comunicadora Aminta Ramírez y su familia se exilian en Costa Rica ante el conocimiento de una posible detención, aseguró a 100% Noticias.

Ella, su esposo y sus dos hijos cruzaron la frontera de forma ilegal y decidió hacerlo público ahora que “disfruta de libertad”.

“Gracias a Dios, personas me pudieron alertar a tiempo y aunque no contaba con los recursos para viajar de manera repentina tuvimos que tomar la difícil decisión”.

Ramírez se considera una mujer de fe y a través de sus redes sociales expresa su pensamiento crítico, motivo por el cual cree que se le ha puesto en el radar del gobierno, pese a su leve transitorio por la política del país.

Ramírez explicó que después de abandonar el país, familiares le han reportado la presencia de vehículos apostados en sus viviendas tomando videos y fotos.

“Vecinos me han corroborado que han llegado agentes preguntando como era mi actitud antes del 2018”.

Para Aminta Ramírez ella y su familia han asumido riesgos y resistió lo más que pudo, pero por el bienestar de sus hijos decidió emprender al exilio.

“Yo tuve conversaciones con mi familia y les dije que si algo me llegara a pasar o alguna captura porque me di cuenta de que también estaba en una lista sandinista, les pedí que no hicieran escandalo por los niños”, asegura.

Aclaró que las opiniones que dio las hizo con transparencia y no se arrepiente porque es un derecho de todo ciudadano nicaragüense expresar su inconformidad e indignación.

“A pesar de todo este duro proceso he tratado de hacer la batalla en contra del comunismo en Nicaragua y como una mujer de fe creo que Nicaragua está en las manos de Dios”, concluyó.