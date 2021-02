Presentadora de noticias Aminta Ramírez se integra a UNIR de Alfredo César

La presentadora de noticias de canal 10 Aminta Ramírez apareció como integrante de UNIR, la plataforma de unidad que lanzó el conservador Alfredo César. UNIR también está también integrado por el excandidato presidencial y exbanquero Haroldo Montealegre y apuestan a derrotar este 7 de noviembre a Daniel Ortega en las elecciones, anunciaron este jueves.

Ramírez entrevistada por David Quintana del Boletin Ecológico, consideró que era "un privilegio" que la invitaran a ser parte de UNIR "para esta nueva unidad que tanto necesita Nicaragua, en estos momentos caótico".

"Creo que la oposición, muchos de los que participan en la oposición participan legitimamente de manera noble, porque creo que todos a partir del 2018 a todos nos cambió la vida, no opinaba en incursionar en la vida política jamás, pero hubo una línea, hubo un antes y un después" afirmó Ramírez al explicar por qué decidió aceptar la invitación de Alfredo César, conocido en la vida política como "siete puñales".

Ramírez: hay infiltrados en oposición

La comunicadora quien causa polémica en sus redes sociales en los temas del aborto, y matrimonio entre personas del mismo sexo y apoyó las posturas del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que entre la oposición actual hay "infiltrados".

LEER MÁS: Amaya Coppens aclara que crítica no era solo para Cristiana Chamorro, sino a oposición en general

"Si considero que hay ciertos grupos infiltrados en la oposición que traen un claro deseo de infiltrar la agenda progresista en Nicaragua, porque más del 80% de la población nicaragüenses sea por tabú, por asuntos de moralidad, por creencias de fe, no opinan de estas agendas globales. no creo que sea el momento para que Nicaragua se alinee a estas agendas" señaló Ramírez.

Según Ramírez, la opción de UNIR no viene a dividir a sectores de oposición aglutinados en la Coalición Nacional y Alianza Ciudadana y vende esta plataforma como "una nueva opción".

"No creo que sea división es una nueva opción, en Nicaragua menos del 40% se disputan el poder, el Gobierno actual y el resto de partidos políticos, recordemos que más del 62% de los nicaragüenses han reflejado abstención en los momentos importantes (...) estamos optando por levantar el ánimo y el espíritu patriótico de este más del 62% de nicaragüenses. Si hay personas del FSLN y diferentes partidos que puedan abrir sus ojos y unirse a esta nueva plataforma excelente" Agregó Ramírez.

LEER MÁS: Periodista David Quintana pide apoyo para pagar 200 días multa impuesto por juez sandinista

Al ser cuestionada sobre los antecedentes del partido conservador preguntó "¿y cuáles antecedentes? yo creo que uno de los problema es que los nicaragüenses, es que a veces hablamos por hablar, necesitamos tener bases sólidas...no se trata de lo que murmure la población" expresó Ramírez al Boletín Ecológico.

Aminta Ramirez reacciona en redes sociales

La presentadora de noticias a través de Facebook aclaró que no es militante del partido conservador y que “no se está candidateando” y que tiene toda la libertad de integrarse a cualquier plataforma política que comparta sus pensamientos.

“Aunque no soy militante del partido, mi respeto, compartimos muchas cosas y todos tenemos un pensamiento, una libertad para elegir, pero les aclaro que no soy militante. Que sea comunicadora, primero, soy nicaragüense que se pregunta ¿qué está pasando? tres años y no hemos hecho nada, nosotros ahí esperando y ¿que han hecho? absolutamente nada”, dijo.

A pesar que la presentadora señala que “no meterá las manos al fuego por nadie”, minimizó las críticas al dirigente del partido conservador Alfredo César. “Que ese partido no tiene seguidores, ahorita no estamos viendo cuantos seguidores tiene el Partido Conservador, ellos están proponiendo esta plataforma y tiene un partido legalmente constituido y tiene una casilla, me entienden, la verdadera unidad la vamos a reflejar en enfocar nuestros ojos es una opción que tiene legalidad, que tiene respaldo y que tiene seriedad. No voy a poner las manos al fuego por ningún ser mortal, yo estoy aquí para hacer parte de esta iniciativa”, manifestó.