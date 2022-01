Miguel Mora cumple 200 días detenido en la Dirección de Auxilio Judicial

7:30 a.m.

Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora confía en Dios que su esposo será puesto en libertad este año.

Miguel Mora Barberena, propietario de 100% NOTICIAS cumple hoy 200 días de estar detenido en las celdas de la nueva Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote, lugar desde donde la dictadura se ha ensañado contra él, torturándolo sicológicamente.

Mora Barberena fue detenido arbitrariamente la noche del 20 junio de 2021 por un fuerte contingente de agentes de la sancionada Policía, quienes lo golpearon y se lo llevaron sin brindar información de su destino.

Durante la detención, Mora se encontraba junto a su esposa, la periodista Verónica Chávez y Miguel Mora Chávez, hijo con discapacidad del matrimonio, quien se recupera del Covid-19.

La relación de los hechos de la acusación de la Fiscalía señala que Mora, “en coordinación con otras personas ha venido conspirando contra el Estado y la sociedad nicaragüense para realizar actos tendientes a afectar al Estado”. “En el año 2019, 2020 y 2021 el acusado ha propuesto y gestionado sanciones económicas, comerciales y de operaciones financieras en contra del Estado de Nicaragua, sus instituciones y ciudadanos. Así mismo, ha incitado a la injerencia extranjera en los asuntos internos, a la desestabilización del país con financiamiento extranjero”, señala la acusación de la Fiscalía.

Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora Barberena, mantiene días oscuros tras la detención de su esposo y ruega a Dios que Mora pueda recuperar su libertad este año.

“Para nosotros ha sido difícil lidiar con esta situación todo este tiempo y como familia. Como esposa es doloroso todo esto pero es más difícil por miguelito Mora Chávez, nuestro hijo menor, porque es un niño especial que requiere de cuidos y atención especial”, cuenta Verónica Chávez, esposa del precandidato presidencial por el Partido Restauración Democrática (PRD), a quien la dictadura, por medio del Consejo Supremo Electoral (CSE) le canceló la personería jurídica, sacando de esta manera a Mora Barberena de la contienda electoral del pasado 7 de noviembre, la que ha sido desconocida por toda la Comunidad Internacional.

Miguel Mora fue detenido por la dictadura por primera vez la noche del 21 de diciembre de 2019, después que un grupo de agentes de la sancionada institución, ingresaron por la fuerza a las instalaciones del “Canal del Pueblo”, destruyendo los equipos de transmisión y confiscando de facto las instalaciones del medio de comunicación que durante las protestas antigubernamentales, reportó con lujo de detalles la brutal represión de la dictadura contra los manifestantes azul y blanco.

En esa ocasión, la dictadura también detuvo a nuestra jefa de prensa y ahora directora de 100% NOTICIAS Lucía Pineda Ubau y a Verónica Chávez, junto a otros trabajadores del canal, pero a excepción de Mora y Pineda, todos fueron liberados horas después por los agentes policiales.

De acuerdo con Chávez, “Miguelito necesita con urgencia la presencia de su padre, hoy más que nunca, ya que continúa en recuperación post Covid-19. No hay día que Miguelito no llame a su padre a quien no ve desde su captura”, afirma Verónica.

Miguel Mora y Lucía Pineda fueron excarcelados bajo una controversial ley de Amnistía en junio de 2019.

Demandan libertad

Verónica Chávez, afirmó que este año continuarán exigiendo la libertad de su esposo, a quien la dictadura acusa de incitar a la injerencia extranjera, bajo la Ley 1055, aprobada por los diputados orteguistas para encarcelar a los opositores.

“A 7 meses (de su detención ilegal) no han podido encontrar nada, porque no hay delito alguno. Miguel es inocente de lo que se le acusa”, insiste Chávez.

“Como familia seguimos demandando la liberación de mi esposo y estamos a la espera en este nuevo año de ese día de su libertad junto a todos los presos políticos, ya que anhelamos una Nicaragua en paz. Confiamos en Dios que ese día vendrá, tenemos la esperanza que pronto Dios escuchará nuestro ruego y mi esposo junto a todos saldrá en libertad”, finalizó Verónica Chávez.

Miguel Mora se convirtió en el quinto precandidato presidencial detenido por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.