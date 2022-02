Nicaragüenses vuelven a contagiarse de Covid-19, esta vez con ómicron

Los médicos reportan un considerable aumento de los casos de coronavirus en Nicaragua. La mayoría de los pacientes no requieren hospitalización.

Los centros de salud y clínicas previsionales comienzan a saturarse de pacientes con sintomatología relacionada a la Covid-19. En esta posible ola de contagios que podría avizorar por la presencia de ómicron en Nicaragua está afectando tanto a jóvenes como adultos mayores.

A diferencia de marzo de 2020, cuando la pandemia llegó a Nicaragua, los pacientes se muestran más resistentes al virus y están respondiendo rápido a los tratamientos y no están requiriendo de hospitalización, ni de tanques de oxígenos, a como ocurrió entre los meses de agosto a octubre de 2021, cuando la presencia de la variante Delta comenzó a afectar directamente a los jóvenes.

100% NOTICIAS conversó con dos médicos, uno del sistema público de salud y otro de una clínica médica provisional y ambos confiaron la cantidad de pacientes con problemas respiratorios han aumentado en las últimas cuatro semanas, a como lo indican los últimos informes señales del Ministerio de Salud.

“El virus está repitiendo a quienes ya nos dio Covid-19. A mí me dio en a finales de agosto del año pasado, me contagié en las fiestas de Santo Domingo que hizo la Alcaldía de Managua y me puse mal, ahora me volvió a repetir, solo que esta vez me estoy recuperando rápido”, expresó a un médico de un centro de salud ubicado en el Distrito Seis de Managua.

Actualmente, el galeno se encuentra en su casa de habitación con el tratamiento para paliar el coronavirus, que le repitió a pesar de tener completo el esquema de vacunación.

“No importa que estés vacunado”

Otro médico consultado por el “Canal del Pueblo”, dijo que por cuadros respiratorios están llegando a pasar consulta adultos mayores y jóvenes, la razón: gripe, carraspera, fiebre intensa, decaimiento y dolor en la espalda, lo que los vuelve sospechosos de coronavirus.

“De 150 pacientes que llegan al día, 80 de ellos son detectados clínicamente con Covid-19. Cuando llegan te dicen que en la familia tienen entre dos y tres familiares más con los mismos síntomas, solo que ahora el virus dura poco en el cuerpo porque la mayoría de la ciudadanía está vacunada con hasta tres dosis”, explicó el médico del hospital Monte España, de Managua.

Este experto de la salud puntualizó que los vacunados contra la Covid-19 no están requiriendo de hospitalización, pero sí de cuidados, para evitar complicaciones.

“Los vacunados están presentando síntomas que duran máximo una semana, pero eso es gracias a las vacunas, quienes se complican es porque no tienen ningún esquema de vacunas”, señaló.

En el caso del Ministerio de Salud, la dictadura ha destinado como máximo cinco pruebas de hisopado por día para realizarlo a los casos más graves para confirmar que efectivamente tienen el virus. En los otros pacientes es por síntomas”, señaló el médico del sistema público de salud.

Ambos médicos coincidieron que una semana después del juego en el estadio Denis Martínez entre los equipos de Rivas y de León, los casos sospechosos de coronavirus comenzaron a “reventar”.

Las cifras del Minsa

El Minsa detalló este martes en su informe semanal que Nicaragua acumula 223 muertos por la Covid-19 y 17 mil 811 casos confirmados desde marzo de 2020, cuando se detectó el virus en el país.

En los últimos 7 días, Nicaragua registró 82 nuevos casos y una muerte por la enfermedad, lo que elevó a 17.811 los contagios confirmados y a 223 los decesos acumulados, según el informe de las autoridades de salud.