El periodista y cronista deportivo Miguel Mendoza, fue declarado culpable este martes por “menoscabo a la integridad nacional, en perjuicio del Estado de Nicaragua” al igual que a los demás presos políticos. También este día se realizó juicio en contra del Dr. Francisco Aguirre Sacasa y un judicial lo declaró culpable.

La Sancionada Fiscalía pidió 9 años de prisión en contra de Mendoza, pero la defensa ha solicitado cinco años. La sentencia será leída en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) el próximo 16 de febrero.

Al finalizar el juicio, Miguel Mendoza manifestó que él es un cronista deportivo con más de 30 años de experiencia, orgulloso de ser periodista independiente y estar a favor de Nicaragua, aseguró a 100% Noticias el Dr. Mynor Curtis, abogado de Mendoza.

"Durante el juicio la defensa interpuso 3 excepciones y cinco incidentes de nulidad y todo ellos fueron negados. Entre las cosas relevantes es que Miguel no fue juzgado por un tribunal competente, aunque eso lo planteé como una excepción, el juez me negó esa excepción y la razón por la cual Miguel no fue juzgado por un tribunal competente. Es que de conformidad al artículo 565 del Código Penal Miguel debió haber sido juzgado por un tribunal de Jurado" alegó Curtis.

El juez que fue escogido para condenar al periodista es Luden Quiroz García, un fanático Orteguista que sabiendo que las “pruebas” ofrecidas por la Sancionada Fiscalía no demuestran la culpabilidad de Mendoza.

Desde que fue arrestado la noche del 21 de junio de 2021 en su casa de habitación, su su familia lo ha visto no más de cinco ocasiones y han observado que el periodista ha perdido peso corporal debido a la mala alimentación que recibe de parte de los verdugos.

Miguel Mendoza pasó incomunicado y en total aislamiento en las celdas de la dictadura por más de 90 días, situación que fue denunciada por su familia.

El abogado Mynor Curtis aseguró a 100% Noticias que solo le permitierion 2 minutos para hablar con Mendoza este martes. Pero resintió que se le impidiera hablar bien con él para preparar una defensa adecuada.

"No pude hablar con él, ni antes ni después de la audiencia lo que viola el derecho a comunicarse libre y privadamente"

Sobre el estado de ánimo de Mendoza, su defensor indicó que "desde el punto de vista espiritual está muy fuerte pero físicamente está bastante delgado. "El manifestó hoy y yo no lo sabía que todo el tiempo ha estado en celdas de castigo y también dijo de que es el único que ha estado todo este tiempo privado de la libertad en celda de castigo"

Esta mañana, un grupo de periodistas nicaragüenses en el exilio protestó afuera del Colegio de Periodistas de Costa Rica, demandando el respeto a la Libertad de Prensa en Nicaragua y por la libertad de periodistas detenidos por el régimen Ortega-Murillo por razones políticas.

El Dr. Francisco Aguirre Sacasa, también fue declarado culpable por el régimen de Daniel Ortega, durante un juicio que se llevó a cabo este martes en las celdas de la dirección de Auxilio Judicial en Managua.

El judicial pidió 8 años de cárcel contra Aguirre Sacasa por cometer “menoscabo a la integridad nacional”. Durante el juicio estuvo presente su esposa María de Sacasa.

Today, after spending close to 200 days in El Chipote jail in Nicaragua, our father, Francisco Aguirre-Sacasa, was found guilty of treason, a crime he did not commit. He’s facing eight years in jail. His final sentencing date is scheduled for February 16th.