Sacerdote: "Obra del padre Fabretto ha sido atacada, cancelación es ilegal, caprichosa y arbitraria"

El prelado de la Parroquia María Auxiliadora, Cusmapa-Las Sabanas que pertenece a la Diócesis de Estelí aseguran que la obra del Padre Rafael María Fabretto es atacada por personas que desconocen su historia y legado, en referencia a la cancelación de la personería jurídica, la cual calificaron como un “atropello” y “desacierto”

“Hoy su obra se termina en diversos el territorio nacional, el centro espiritual, el centro de la espiritualidad del padre Rafael María Fabretto, meditando en eso pensaba en lo que está sucediendo, no podemos ser ciegos, ni ocultar la realidad, es imposible. La obra del Padre Fabretto ha sido atacada, se le quiere destruir y lo que ha sucedido con la cancelación de la personería jurídica se ataca el trabajo que se ha venido realizando, no hay la menor duda que esto nos lleva a la reflexión”, dijo el párroco Pastor Rodríguez.

En la homilía, el religioso manifestó que la cancelación de la personería jurídica fue una decisión “ilegal, caprichosa y arbitraria” porque no se respetan las leyes ni los procesos.

“Esto es una fuente de mucha preocupación porque leyes hay en el país, pero no se están respetando, más bien, se están manipulando o se están prestando de cualquier manera, (...) los pueblos tienen que respetar las leyes, los cristianos a través de la historia hemos sido de los más respetuosos de la historia, hemos ido ciudadanos ejemplares y nos hemos caracterizado el respeto por las leyes, pero aquí, aquí no se respetan las leyes”, continuó

El padre Rodríguez llamó a las autoridades a respetar los procesos y evitar desaciertos que afectan a las comunidades “Se toman decisiones arbitrarias, no se cumple con los procesos establecidos por las mismas leyes, se actúa de una manera totalmente arbitraria, ¿Qué es lo que ha ocurrido con todo lo que se refiere a la asociación del Padre Fabretto? y no solo esa, ustedes lo saben todo lo que tiene que ver con los diversas asociaciones y universidades, varias de ellas de nuestra diócesis de Estelí (...) si hay que aplicar las leyes que se aplique pero que se lleven los procesos establecidos no estamos de acuerdo con la forma como sea actuado”

Desconocen historia

El padre Pastor Rodríguez expresó que las personas que ordenaron el cierre de operaciones de la organización desconocen la historia del misionero.

“Iglesia somos solidarios en estos momentos están sufriendo esta situación lo sufrimos con ustedes y eso quiero que ustedes lo sepan que todos estamos sufriendo estos atropellos de quienes no se conoce la obra del Padre Fabretto, esa es mi conclusión, no se conoce todo lo que ha hecho, el que ha procedido no conoce la historia y quién sabe con qué criterio se han dejado llevar para tomar decisiones que no son las mejores, ciertamente son desaciertos son verdaderos desaciertos que no contribuye al bienestar a la paz y el desarrollo de Nicaragua”, expresó

También enfatizó que el misionero Rafael Fabretto era un hombre que realmente se preocupaba por los pobres y que nunca los utilizó ni manipuló.

“Alguien decía el único comunista en Nicaragua ha sido el Padre Fabretto, el único porque fue un hombre que de verdad fue pobre y trabajo por los pobres, se preocupó por los pobres y no utilizó a los pobres, para manipularlo, para sacar provecho personal o para enriquecerse ilícitamente ustedes lo saben, ustedes saben quién fue el Padre Fabretto, un hombre que se entregó de lleno a la causa de los pobres, de la juventud y de los niños”

Durante la homilía hubo presencia de ocho policías vestidos de civil.