Durante su homilía, en el domingo conocido como “leatare” o “domingo de la alegría” dentro de la iglesia católica, promulgada en la catedral de Matagalpa, el religioso lamentó que los nicaragüenses hayan perdido la paz por indiferencia política.

Monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de la Diócesis de Matagalpa una vez más exhortó a los nicaragüenses a mantener la fe en Dios y confiar de que pronto Nicaragua será libre y los ciudadanos podrán vivir en paz.

“La Cruz que hoy carga Nicaragua está gestando en sí misma la redención de Nicaragua y es aquí que descubrimos que somos una sociedad, una familia o simplemente personas llamadas a luchar a pesar de las múltiples fragilidades, limitaciones y pecados” aseguró Álvarez.

“Cuando no nos dejamos llevar por la angustia, la inquietud por el mañana, el miedo de la enfermedad y la muerte, dejaremos de buscar atajos o salidas fáciles o peligrosos atajos, como el túnel de la droga, las supersticiones, lo que llaman magia, brujería, hechicería soluciones, salidas, no, no lo son” añadió el obispo de Matagalpa quien llamó a confiar en Jesucristo nuestro salvador.

“Nicaragua, no perdamos la esperanza porque Dios está con nosotros y nosotros tenemos la verdadera y gran esperanza en Dios padre, rico en misericordia que nos ha donado a su hijo para salvarnos y esta es nuestra alegre esperanza” pidió Monseñor.

“Hoy el sufrimiento se ha intensificado, la muerte, la enfermedad, la irremediable y a veces la irreparable desintegración familiar, el aborto provocado que además del asesinato del niño, deja profundas secuelas en la madre, el desempleo, los jóvenes y también menos jóvenes que buscan escape en las drogas, el alcohol, las apuestas, la situación económica asfixiante, las medicinas inalcanzables”, reprochó el religioso, quien también funge como administrador de apostólico de la Diócesis de Estelí.

Para monseñor Álvarez, “esto es para un sector de la población y para otros muy reducido, llevando una vida con lujos, despilfarros y sin carencias”, cuestionó.

El purpurado también lamentó la muerte de varios nicaragüenses, quienes, en su intento por cruzar de forma irregular a Estados Unidos, han perdido la vida en el camino.

Durante la misa correspondiente al cuarto domingo del tiempo de cuaresma, el obispo de Matagalpa alzó su voz contra la violencia de género, que ha cobrado la vida de más de 10 mujeres desde enero de 2022 hasta la fecha en nuestro país. De igual manera, arremetió contra los secretarios políticos de los barrios, quienes desde la ceguera del fanatismo se han encargado de hostigar a los que no aceptan

“Hay sufrimiento cuando en el hogar se reproducen actos de violencia contra la mujer y contra los niños, cuando en el barrio manda “el más fuerte” aunque en sus catos carezcan de verdad y lógica, cuando en el país hay quienes albergan violencia y furia en su interior, cuando en una sociedad, en un pueblo en una institución de servicio, se está plagado de tráfico de influencias, cuando la balanza que pesa lo poco que se puede comprar está mal calibrada, cuando hay injusticia en el cumplimiento del acuerdo laboral, Dios está mirando a ambos lados”, agregó.