Delincuentes intentan estafar a mujer nicaragüense con trámite de Visa Americana

A medida que aumentan el éxodo de los nicaragüenses, los delincuentes aprovechan para estafar a las personas que motivados por la carestía y la falta de empleo en Nicaragua entran en desesperación y buscan migrar con rumbo a Estados Unidos, con la finalidad de encontrar un empleo y mejorar la calidad de vida de su familia.

Una joven nicaragüense, a quien llamaremos “Karla Patricia”, para proteger su identidad, recientemente se salvó de ser estafada por una banda de delincuentes que operan desde Panamá. La mujer estuvo a punto de ser despojada de más de 3 mil dólares y fue gracias a una “alerta” de la Embajada de Estados Unidos en Managua, descubrió que estaba a punto de perder su dinero.

La mujer, quien es casada y madre de unas niñas, se encuentra desempleada y las constantes alzas en los productos de la canasta básica la estaban haciendo tomar la decisión de emigrar a Estados Unidos, cuando en redes sociales miró una publicidad de un “grupo de abogados” que supuestamente trabajaban en la Embajada de Estados Unidos en Managua, quienes ofrecían visas.

Un hombre identificado como “Francisco Gutiérrez”, uno de los supuestos expertos en derecho la contactó inmediatamente para “ofrecerle los servicios de trámite de visa”

"Teníamos pensado irnos mojados. No las quiero exponer, vi en Facebook una página, los hombres se pusieron en contacto conmigo (por medio de WhatsApp) y ponían estado de visas aprobadas”, explicó la mujer a 100% NOTICIAS.

Karla Patricia cayó en la trampa, cuando observó la persona identificada como Francisco le dijo que su visa había sido aprobada y que para obtenerla tendrían que pagar la cantidad de 3,600 dólares por medio de Western Union, ahí, una persona identificada como “Adriana María Cortés Sánchez” sería la encargada de retirar el dinero en el país de Panamá.

La mujer recuerda que el supuesto abogado que la entrevistó le mandó a llenar un formulario exacto al de la Embajada de Estados Unidos y las preguntas que les realizaron vía telefónica la hicieron pensar como si realmente se tratase de un cónsul norteamericano.

Una semana después, la visa y hasta una supuesta residencia americana estaba aprobada, la emoción de “Karla Patricia” aumentó cuando en una videollamada le mostraron el documento en plástico, era tan idéntico a las residencias estadounidenses.

🚨¡Alerta! No hay empleados de la Embajada brindando servicios fuera de nuestras instalaciones. Únicamente una entrevista con el oficial consular determinará si usted califica o no para una visa de no inmigrante. pic.twitter.com/KefRAjHLYe