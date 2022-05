Vacunas vencidas sin eficacia contra Covid19 y Minsa se expone a demandas, afirman médicos

8 a.m.

Médicos independientes advirtieron que la aplicación de vacunas vencidas podrían no proteger a la población contra la Covid-19.

Médicos independientes lamentaron que el Ministerio de Salud de Nicaragua esté aplicando vacunas contra la Covid-19 fabricadas por los laboratorios Pfizer y Sputnik Light, fármacos que supuestamente están vencidos desde el mes de febrero.

Este lunes, el medio Confidencial publicó un artículo en donde informó que el Ministerio de Salud, controlado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo están aplicando vacunas Pfizer y Sputnik Ligth vencidas. El medio de comunicación también publicó una serie de fotografías que muestran los frascos con fecha de vencimiento.

Misteriosamente, el Ministerio de Salud comenzó a aplicar las vacunas de Pfizer a la población en general y a niños mayores de 10 años. Hasta hace unos meses, este fármaco de origen americano, solo se aplicaban a mujeres embarazadas y lactantes.

El doctor Leonel Argüello, epidemiólogo y creador del blog “Por tu Salud Nicaragua” explicó que aunque la aplicación de una vacuna vencida no podría representar peligros en la salud de las personas, en caso de que el Ministerio de Salud esté recurriendo a esta práctica, se enfrenta a un desprestigio mayor y a posibles demandas en el futuro.

“La vacuna vencida no hace daño, pero no funciona, por lo tanto, no cumple su papel de evitar complicaciones y muerte. El MINSA se expone a un desprestigio mayor junto a las autoridades gubernamentales. Aumenta la falsa seguridad y crea una desconfianza en el resto de vacunas lo cual puede afectar el programa de vacunación. Además, se exponen a una acusación penal”, detalló el doctor Leonel Argüello a 100% NOTICIAS.

Ante la escueta justificación que brinda el personal sanitario sobre las vacunas vencidas, de que todavía se pueden aplicar, el galeno recordó que no hay una prueba que sustente la versión del Ministerio de Salud de Nicaragua.

“Las vacunas vencidas pueden extenderse su vida si se realizan pruebas de laboratorio a cada lote y en base a eso se identifica si se puede aplicar y por cuánto tiempo más”, añadió Argüello, quien se encuentra en el exilio ante las amenazas del régimen.

Podrían desarrollar enfermedades

Otro de los galenos en el exilio, explicó que “las vacunas vencidas aplicadas podrían crear antígenos”, poniendo en riesgo a las personas de “desarrollar otras enfermedades”.

“Una vacuna que está vencida corre el riesgo de que no realice ningún tipo de función, es decir que el inoculante que se está aplicando no produzca ningún efecto ni reacción en el cuerpo”, señaló el doctor Meléndez.

“El otro caso es que las vacunas sirvan de antígenos en el cuerpo para crear algunas enfermedades como las neuropatías o el síndrome de guillan barré, que prácticamente se puedan manifestar todas las reacciones adversas que normalmente las vacunas dan porque están un poco alterada en su estructura por estar vencida”, añadió.

De acuerdo con el doctor Meléndez, “la fecha de vencimiento se da para evitar que la vacuna se descomponga y no provoque reacción adversa”.

Otro de los puntos que el doctor Meléndez explicó es que las vacunas tienen que estar refrigeradas a las temperaturas establecidas y que si fuera el caso que cuando son trasladadas de los departamentos pierden la congelación, los inoculantes podrían causar problemas adversos en las personas.