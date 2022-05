“Marcha de la Memoria” en Costa Rica, por víctimas de represión el 30 de mayo 2018 en Nicaragua

Este 29 de mayo se llevó a cabo la “marcha de la memoria” en conmemoración a la masacre perpetrada el 30 de mayo de 2018 en Nicaragua, por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de fuerzas para estatales y paramilitares en la que asesinaron a 19 personas mientras se realizaba la marcha en solidaridad a las madres que había perdido a sus hijos.

La movilización que se realizó en San José, Costa Rica, estuvieron presente varias madres víctimas de la represión de Nicaragua y continuaron demandando justicia por sus hijos y recordando que el 30 de mayo no hay nada que celebrar, es un día de luto nacional.

Susana López madre de Gerald Vázquez joven asesinado durante la “Operación limpieza” en la UNAN Managua manifestó que siguen en su lucha y que continúan en resistencia, con esta marcha están contrarrestando la narrativa del régimen que decretó feriado obligatorio el 30 de mayo.

“Seguimos en nuestra lucha sabemos que mañana es 30 de mayo y le decimos al gobierno de Nicaragua que no tenemos nada que celebrar que seguimos en resistencia y que seguimos demandando la ruta de la justicia La verdad y que los crímenes no queden en la impunidad por ese motivo estamos acompañando estamos haciendo esta marcha contrarrestando la narrativa del gobierno porque no tenemos nada que celebrar Nicaragua está de luto” expresó López.

De igual manera Martha Lira madre del joven Agustín Ezequiel Mendoza Lira de 22 años asesinado en la ciudad de Tipitapa, pidió a la comunidad internacional que les ayuden a esclarecer los asesinatos de sus hijos para que esos crímenes no queden en la impunidad.

“Pedimos a la comunidad internacional que nos ayuden a esclarecer los asesinatos de nuestros hijos, qué los asesinatos de nuestros hijos no queden en la impunidad porque fueron crímenes de lesa humanidad, a nuestros hijos los asesinaron sin tener un arma, a nuestros hijos los asesinaron por salir a marchar, a nuestros hijos los asesinaron solo por levantar una bandera, entonces pedimos a las instituciones internacionales que nos ayuden para esclarecer los casos de todos los que fueron asesinados, el 30 de mayo no hay nada que celebrar estamos de luto, luto nacional para todas las madres este 30 de mayo” señaló Lira.

Asimismo otra de las madres presentes en la marcha de la memoria manifestó “las madres siempre seguiremos exigiendo justicia son 4 años de la masacre donde murieron 19 jóvenes y niños, tenemos más de 500 asesinados, hijos que no han aparecido sus cuerpos hoy decimos que seguimos exigiendo justicia por cada uno hijo asesinado por Daniel Ortega y Rosario Murillo nosotros no callaremos seguiremos diciendo que nos devuelvan a esos hijos desaparecidos, cuántas madres no sabemos a dónde están esos hijos, hijos secuestrados que no sabemos en qué cárceles están, así que le decimos a Daniel Ortega que Nicaragua está de luto este 30 de mayo por todos nuestros hijos y los hijos secuestrados viva Nicaragua libre” expresó.

Candelaria Díaz madre de Carlos Manuel Díaz con lágrimas en sus ojos dijo que ningún 30 de mayo será igual luego de perder a su hijo, quien cada año la llamaba para felicitarle y que ahora no pude hacerlo porque Daniel Ortega le arrebató la vida.

“Aquí seguimos en la lucha y no vamos a descansar hasta que haya justicia por nuestros hijos asesinados Daniel Ortega y Rosario Murillo me mandaron de regalo a mi hijo el propio 30 de mayo asesinado, él no era ningún vago, él no era delincuente, él era un chavalo que trabajaba, Daniel Ortega y Rosario Murillo son culpables de esa masacre del propio 30 de Mayo, es una burla lo que él hizo el decretar feriado porque él sabe lo masacre que él hizo, me quitó lo más preciado de mi vida y ningún 30 de mayo va a ser igual a ese día porque mi hijo era mi adoración y no era delincuente él era trabajador y estudiante” dijo.