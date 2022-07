Los rostros de los cinco nicaragüenses asesinados en Guanacaste

La familia ha pedido ayuda para repatriar los cuerpos de las víctimas a su tierra natal

Estos son los rostros de los nicaragüenses que fueron asesinados a balazos en El Silencio de Huacas, Guanacaste. Las víctimas eran originarias de San Dionisio, Matagalpa.

La noche del domingo circularon fotografías de los compatriotas asesinados que responden a Amparo del Socorro Cardoza Orozco, 55 años y sus hijos: Miguel Antonio Jarquín Cardoza, 21 años y Pedro Hernández Cardoza, 42 años.

También su sobrino Jonathan Cardoza Rivas de 25 años y José Isidro Orozco Loáisiga de 29 años, quien era cuñado de Pedro Hernández Cardoza y originario de Terrabona.

En una entrevista a Guana Noticias, Oniel Rayo Cardoza, familiar de las víctimas expresó que mataron a su madre, hermanos, primo y cuñado. Al mismo tiempo, aseguró que tenían pocos días de vivir ahí y no tenían problemas con nadie.

“Me mataron a mi mamá, dos hermanos, un primo y un cuñado. Adentro están todos tirados en el piso. Nosotros tenemos poco de estar aquí y mi hermano mayor, con los cuñados, tenían días de haber venido de Nicaragua", dijo Rayo Cardoza a Guana Noticias.

“Un primo que salió herido en el pie me llamó llorando por lo que pasó, pero yo no le creí y después me dijo que mataron a todos. Nosotros no nos metemos con nadie, trabajamos de lunes a sábado y vinimos acá porque era más grande”, dijo Cardoza.

Según Cardoza, los autores del crimen probablemente confundieron a las víctimas con unos vendedores de droga que habitaron esa vivienda. “Nos dicen algunos vecinos, acá vivían vendedores de droga, unos malandros y para mi pudo haber sido que se confundieron de gente y agarraron a toda mi familia. Mi primo que sobrevivió se tiró debajo de la cama y solo escuchó los balazos”.

La familia ha pedido ayuda para repatriar los cuerpos de las víctimas a su tierra natal.