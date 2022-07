El abogado Yader Morazán ha mostrado en sus redes sociales todas las irregularidades y vicios de nulidad en esta acusación contra Monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez

El juez Edén Aguilar, del Juzgado Tercero Especializado en Violencia de Managua, no esperó que Monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez eligiera a un verdadero abogado defensor. El judicial canceló una audiencia programada para este viernes y notificó que un defensor público está a cargo de la defensa del sacerdote.

El juez decidió “otorgar intervención de ley a la Licenciada Jennifer Eliett Hernández Granera (...) para que continúe en debida forma ejerciendo la defensa pública del acusado José Leonardo Urbina Rodríguez” expresa la cédula judicial.

Según el juez Aguilar los familiares de Monseñor Urbina señaron que iban a seleccionar al abogado defensor, pero Aguilar se adelanta y alega en su resolución que “se denota controversia en la proposición de la defensa técnica privada para José Leonardo Urbina Rodríguez y que esta situación es coincidente con las discrepancias y la falta de pago por los honorarios del servicio profesional que advirtió el anterior defensor privado Licenciado Harry Antonio Valle Palcios”.

Lea: Abogado sandinista amenaza con demandar a 100% Noticias, La Prensa y Artículo 66

El abogado exiliado y exfuncionario del poder judicial, Yader Morazán a Monseñor Urbina cuestionó la imposición del nombramiento de una defensora pública.

“Le recuerdo al Juez que la designación de un abogado defensor de la elección del acusado es un derecho exclusivo e imperante de él, y no del juez. A usted lo que se le hace es un acto de comunicación y en subsidio es que le corresponde resolver (art. párrafo primero art. 101 CPP)” alegó Morazán en sus redes sociales.

Morazán agregó “lo que llama la atención es el cambio repentino del Juez, después de reconocerlo como un derecho, lo que quiere decir que no desconoce la ley, sino que le doblaron el brazo y no quiere correr el mismo riesgo de un despido por desobedecer como a su ex colega Carlos Silva Pedroza”.

Harry Valle no ejerció defensa

Defensores de Derechos Humanos, coinciden en que el abogado Harry Valle, no jugó el rol de un verdadero defensor en la audiencia inicial de Monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez. Cuestionaron las amenazas del abogado Valle, contra 100% NOTICIAS, La Prensa y Artículo 66.

Durante una audiencia realizada en los Juzgados de Managua contra el sacerdote, a quien acusan por una supuesta violación a una menor de 14 años de edad, después que denunciara el robo de un toldo, Harry Valle apareció como defensa, defendiendo el proceso judicial contra Urbina, quien fue sustraído de de su localidad para ser enjuiciado en la capital.

"Es cierto, no era abogado de oficio, ni defensor público, es más, ni siquiera defensa porque nadie lo vio ejerciendo como tal", dijo Yader Morazán.

Valle, apareció en un video, acusando a los medios de comunicación independientes por supuesta "discriminación" al publicar su simpatía con el Frente Sandinista. En redes sociales, el abogado ha publicado una serie de fotografías con ropa de propaganda de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Difunden cualquier noticia falsa se le olvidó a estos medios comunicación el ejercer un periodismo serio, objetivo y que se base en la verdad. Parece que lo que tienen estos medios Artículo 66, 100% Noticias y La Prensa es como un odio político a toda persona que sea sandinista o militante del partido FSLN ¿en qué país estamos? estas personas que andan denigrando, andan difamando y difundiendo noticias falsas”, expresó Valle a través de un Facebook Live en su cuenta personal.

“Estos medios de comunicación sacaron fotos mías con bandera del FSLN, que andaba en marcha y todo eso, lo que hicieron fue un acto de discriminación hacia una persona porque todo nicaragüense tiene derecho al trabajo independientemente de su ideología política y a mí estos medios me discriminaron por comulgan por ser militante del FSLN”, continuó.

En el video, Valle muestra su título y su carnet que lo acreditan como abogado, pero por su papel ejercido durante la audiencia, le cuestionan la forma en que el litigante defendió el proceso judicial y no a su cliente.

"La gente sin tener el mínimo conocimiento de Derecho, lo ves adulando a un sistema de justicia que lo había sustraído del juez natural que le corresponde al sacerdote según de donde ocurrieron los hechos, lo hubiese deducido, esto es algo que lo enseñan en los primeros años en las escuelas de derecho. Ni siquiera citó o mencionó de manera vaga el documento que debía de contradecir en esa audiencia, pues ni se diga, mucho menos contradecir ese documento quera para evitar remitir esa causa a juicio", explicó Morazán.

"Cualquiera diría que Valle es un fiscal, es más, ni el fiscal que estaba en esa audiencia se comportó tan zalamero con un sistema de justicia que está abusando de un sacerdote", lamentó Morazán.

Yader Morazán recuerda que “no todos los abogados son "doctores".

"La forma en como le llamemos es irrelevante, igual los clientes nos dicen doctores y a veces ni siquiera llegamos a post grado, maestría y mucho menos a doctorados, imagínate acusando a todo mundo porque te llamen de forma equivocada, incluyendo a tus propios clientes que nos dicen doctores", reprochó Morazán.

Patrocinio infiel

El abogado Yader Morazán señaló que por el papel que Harry Valle ejerció en la audiencia contra el sacerdote, a la que asistieron los medios oficialistas, el litigante sandinista cometió el delito de "patrocinio infiel".

"Con el pésimo papel que Valle desempeñó en esa audiencia se cometió un delito llamado patrocinio infiel, que está regulado en el Artículo 466 del Código Penal de Nicaragua, que consiste en simular o engañar para perjudicar deliberadamente los intereses de quien te ha confiado, dirigido para impedir la verdadera administración de la justicia en un proceso judicial en beneficio propio o de un tercero, que podrían ser los dictadores que él adula", detalló Morazán.

"La pena que corresponde son de 300 a 600 días multas, e inhabilitación especial de dos a seis años para ejercer la abogacía", recordó Morazán.

En cuanto al delito de discriminación que menciona Harry Valle, tampoco existe, menciona Morazán, debido a que no se está denigrando a nadie en las notas informativas de los medios de comunicación que amenaza con demandar por "Ciberdelitos".

"La discriminación es ejercer acciones o tratos diferentes y prejudiciales por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión. Tampoco se le difamó, no se le injurió, tampoco se le amenazó a través de los medios tecnológicos", finalizó Morazán.

"Título no te hace abogado"

Por su parte, la doctora Yonarqui Martínez, quien también recibió amenazas de ser llevada a los tribunales por cuestionar el papel del abogado sandinista, salió en defensa de su profesión, afirmando que "un título" no los "hace abogado".

"Ser abogado, tener títulos colgados en una pared no te hacen abogado. Un carnet de incorporación no es nada cuando no hiciste tu http://trabajo.No hay discriminación sino lógica. ¿Celebrar violaciones de DDHH en público es de orgullo?. ¡Hay que regresar a la facultad!", escribió Yonarqui Martínez en su cuenta de Twitter.

En cuanto al aparente desconocimiento sobre la aplicación correcta de las leyes, la abogada defensora de Derechos Humanos le recuerda a Harry Valle que "sería bueno tomar clases y análisis de la ley de Ciberdelitos. No sólo amenazar con leyes que no se aplican al caso", expresó.

"Es improcedente Ciberdelito en contra de los tres medios de comunicación. Hay que estudiar más y presumir menos los cartones que tenemos colgados en una pared. El abogado se hace en la práctica pero la teoría y el análisis es importante ", continuó Martínez, quien lleva varios años ejerciendo el Derecho.

Lea más: Monseñor Leonardo Urbina en manos de Edén Aguilar, juez sandinista de Managua

"Impostor, igual a farsante, suplantador y estafador", acusó la abogada Yonarqui.