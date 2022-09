Cuatro mujeres han dado a luz en la vía pública en lo que va del año en Nicaragua

8 a.m.

“Me dije vamos a salvar la vida del niño y eso fue lo que me motivó a ayudar”, compartió un médico que asistió el parto de una chinandegana a bordo de un triciclo en la vía pública

Entre las tristezas, penas y lamentos que forman parte de la cotidianidad nicaragüense también hay espacio para la vida. En los últimos meses cuatro mujeres han sido sorprendidas por la llegada de sus hijos en plena vía pública en Nicaragua.

El último nacimiento imprevisto ocurrió la mañana de este lunes en una de las calles de El Viejo, Chinandega cuando una joven que se movilizaba en un triciclo para realizar los últimos chequeos clínicos previo a su cita de parto rompió fuente, según reportaron medios locales.

El incidente tomó a todos los presentes por sorpresa y el conductor se vio enredado en un manojo de nervios quien al escuchar los gritos de la pasajera detuvo la marcha sin saber qué hacer.

Mientras algunos curiosos del lugar aprovecharon para documentar el momento, otros se enfocaron en buscar ayuda cercana y así fue como dieron aviso a un doctor Yorbin José Corea Monzón quien se encontraba en la zona y no dudó en asistir el nacimiento.

“Estaba en el negocio cuando vi que una mujer se quejaba de dolor afuera. Salí inmediatamente a ver qué había pasado y cuando la veo es que en el triciclo venía ella en estado de mucho dolor”, relató el doctor Corea al medio Crónica TN8 un día después del parto.

Asimismo, Corea detalló que se llenó de preocupación al momento que la joven pujó porque le dio temor que el triciclo se impulsara hacia atrás o se diera vuelta y el niño se cayera.

“Mi prioridad era el niño que no se cayera… Me dije vamos a salvar la vida del niño, y eso fue lo que me motivó a ayudar”, dijo.

Las imágenes del médico cargando al bebé y la madre sosteniéndose de los barrotes del triciclo se viralizaron rápidamente en las redes sociales, en las mismas los usuarios indicaron que la madre y el recién nacido fueron llevadas al Centro de Salud y hasta el momento no se ha reportado complicaciones de ambos.

Este es el segundo nacimiento improvisado que surge en el departamento de Chinandega, el anterior ocurrió en el mes de junio cuando una mujer que abordaba una unidad de transporte interurbano dio a luz a su bebé y fue llevada al hospital de esa ciudad.

Otros casos

El 30 de agosto se conoció que una jinotegana dio a luz en un bus colectivo mientras cubría la ruta Mancotal-Jinotega. La mujer era originaria de la comunidad Isle y según testigos la unidad de transporte fue desviada para llevar a la mujer a un centro médico de la zona apoyada por los pasajeros.

En junio pasado se conoció el caso similar de una extranjera que eligió las aguas del pacífico sur de Nicaragua para dar a luz. Específicamente en Majagual, una de las playas del departamento de Rivas. A esta práctica se le conoce como “nacimiento libre”, sin embargo, no es común en el país.