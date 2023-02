Durante su mensaje, Monseñor Silvio José también exhortó a los fieles a no guardar rencor contra quienes les han hecho daño

Monseñor Silvio José Báez, Obispo Auxiliar de Managua, dijo este domingo que en el mundo, impera la injusticia, por lo que exhortó a los creyentes a no buscar venganza en contra de los opresores.

“Desgraciadamente sigue habiendo verdugos y víctimas, opresores y oprimidos. Y la reacción natural es devolver la violencia recibida, actuar con el agresor agrediéndolo igualmente y maltratar a quien nos ha maltratado. Pero de este modo el mal sigue aumentando y su espiral diabólica continúa destruyendo personas, familias y sociedades enteras”, dijo Monseñor Silvio Báez, durante su eucaristía.

En las lecturas bíblicas de este domingo, Jesús pide el perdón y el amor, aboliendo de esta manera la ley del “ojo por ojo y diente por diente”.

“Mientras no se ponga un freno, un dique, a la violencia, ésta seguirá imponiéndose y haciendo estragos. Hoy Jesús nos propone no dar fuerza al mal y no aumentar la violencia con la violencia. Esto es lo que significa su famosa frase: “A cualquiera que te dé una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra”. Jesús no está proponiendo actuar pasivamente y permitir que nos sigan golpeando. Lo que Jesús nos propone es un estilo nuevo de reaccionar ante la ofensa, una forma novedosa de resistencia activa ante el mal y la injusticia”, reflexionó el purpurado.

“Jesús nos invita a no reaccionar contra el agresor de la misma manera violenta con la que él ha actuado contra nosotros. No se trata de una llamada a la resignación, ni a la pasividad ante el mal recibido. El ideal evangélico no es la sumisión de los miedosos, ni la indiferencia de los acomodados. Jesús tampoco nos pide ignorar las exigencias de la justicia, sino no confundir la justicia con la venganza. No se trata de aceptar y aprobar el mal, sino de colocarnos en una perspectiva superior, que va más allá de la lógica del odio y de la revancha”, agregó Monseñor Báez.

“Amar al enemigo no es sentir cariño o simpatía hacia quien nos ha hecho daño. El enemigo sigue siendo alguien de quien podemos esperar daño y es muy difícil cambiar los sentimientos del corazón. Es natural no sentir simpatía hacia alguien que nos ha dañado. Lo que Jesús nos pide es no alimentar el odio y la sed de venganza cuando nos sentimos heridos, maltratados o humillados. Amar al enemigo no es una ley civil, sino una propuesta a nuestra libertad y a nuestro corazón”, exhortó.

La exhortación del Obispo Auxiliar de Managua llega una semana después en que 222 presos políticos fueron despojados de la nacionalidad y además, desterrados a Estados Unidos abruptamente.

“Amar al delincuente, al tirano y al opresor, no significa aprobar sus delitos e ignorar su maldad, ni tampoco olvidar el inmenso sufrimiento que ha provocado. Amar al enemigo no es tolerar la injusticia, ni eximir al culpable de que rinda cuentas de sus delitos ante la justicia y mucho menos renunciar cómodamente a la lucha contra el mal. Amar al enemigo no es tampoco callar tímidamente y hacernos los desentendidos ante su crueldad y sus crímenes. Eso sería, más bien, desamor y cobardía. Amar al enemigo es renunciar a la venganza y al odio”, exhortó Monseñor Báez.

Este miércoles, otros 94 nicaragüenses, entre opositores, periodistas independientes, defensores de derechos humanos y opositores, fueron despojados de la nacionalidad y además el régimen ordenó confiscar sus propiedades.

Entre los nuevos “apátridas” se encuentra Monseñor Silvio José Báez y varios sacerdotes, con quienes el régimen se ha ensañado.

“La invitación de Jesús a renunciar a la violencia va dirigida también a cada uno de nosotros. El verdadero enemigo que debemos combatir es siempre nuestro propio egoísmo, nuestros instintos irracionales, que nos hacen capaces de destruir a quien se nos opone. No basta con denunciar con indignación los crímenes del opresor ni mostrar nuestra repulsa cada vez que se atenta contra la vida y la libertad”, señaló.

Monseñor Báez además agregó que: “si queremos construir una sociedad diferente, debemos superar de raíz el “ojo por ojo, diente por diente”. Cultivemos en nuestro corazón actitudes reconciliadoras, suprimamos en nuestro interior todo deseo de venganza y arranquemos todo instinto violento. Denunciemos a los malvados con un corazón limpio de odio y combatamos la injusticia sin renunciar a la misericordia”.

“No permitamos que las diferencias nos conduzcan al odio. Dejemos de lado las palabras hirientes que envenenan la convivencia, no nos hagamos daño unos a otros y superemos los fanatismos que nos dividen. No demos fuerza al mal”, finalizó Monseñor Silvio José Báez, Obispo Auxiliar de Managua.