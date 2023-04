Simpatizante sandinista amenaza al periodista Winston Potosme en macha de Estados Unidos

Los hechos sucedieron el domingo, cuando el comunicador daba cobertura a la Marcha de las Cruces, realizada por la comunidad nicaragüense en donde participaron varios ex presos políticos desterrados por Daniel Ortega

El periodista nicaragüense Winston Potosme denunció en sus redes sociales que fue amenazado por un fanático sandinista, quien vertió una serie de ofensa al comunicador por su labor.

Los hechos sucedieron el domingo, cuando el comunicador daba cobertura a la Marcha de las Cruces, realizada por la comunidad nicaragüense en donde participaron varios ex presos políticos desterrados por Daniel Ortega.

Winston Potosme apenas instalaba el equipo para grabar la marcha, cuando el simpatizante sandinista se le acercó para amenazarlo.

“De repente alguien se me acerca en uno de los costados y comienza a decir que ´por culpa de ustedes Estados Unidos crea leyes en contra de nuestro pueblo´, entonces le digo de qué me estás hablando, quién sos vos, entonces me dice ´es que no pudieron ni podrán´ en tono enojado y acercándome como para agarrar pleito conmigo”, explicó Potosme a 100% NOTICIAS.

“Yo no, no odio Estados Unidos, lo que yo odio son ustedes que están haciendo, por ustedes hacen leyes en contra del pueblo de Nicaragua”, agregó el periodista nicaragüense, quien se encuentra exiliado en Estado Unidos.

Culpa al periodismo por sanciones a Ortega

El fanático sandinista, quien dijo ser originario del departamento de Matagalpa y quien además negó su identidad, culpó al periodismo independiente por las sanciones impuestas al régimen de Daniel Ortega.

“Él comienza a ofender y comienza a decir de que por culpa de nosotros los periodistas específicamente, pues estaban creando leyes en Estados Unidos (…) y ahí es donde él comienza, a ofender y a amenazar”, puntualizó Winston.

“Las amenazas fueron más que todo verbales en el sentido de que el que él ofendía, incluso me dijo hijo de P”, agregó el periodista.

De acuerdo con el relato de Winston Potosme, varios nicaragüenses le han escrito para informarle que el hombre es un paramilitar originario del departamento de León, identificado con el nombre de “José”.

Potosme también explicó que quienes le dieron información del fanático sandinista, le expresaron que el hombre camina un arma, por lo que llamó a la comunidad nicaragüense en Miami, Estados Unidos, a cuidarse de él.

“Yo creo que estos son fanáticos sumamente cerrado en su ideología y creo que son personas peligrosas, personas que pueden comprar un arma aquí fácilmente en Estados Unidos y pueden cometer sus fechorías pensando que están en Nicaragua y el gran problema es que pueden asesinar a alguien y después no pasa absolutamente nada”, finalizó Winston Potosme.