08:15 AM

100% Noticias estrena este lunes 22 de mayo el rediseño de su sitio web www.100noticias.com.ni es un logro importante para este medio que se levantó de cero tras sufrir cárcel, la confiscación de su edificio y equipos en Managua, además de la persecución, destierro y despojo de nuestros bienes personales y nacionalidad.

Este rediseño ocurre cuando 100% Noticias, se ubica en el primer lugar de los medios de comunicación más leídos por los nicaragüenses dentro y fuera del país, según las estadísticas de Google Analytic.

En los primeros 5 meses de este año contamos con más de 2 millones de usuarios únicos que se informaron al visitar nuestros sitio web en más de 21 millones de veces.

Gráfica basada en estadísticas de Google Analytic del 1 de enero al 20 de mayo 2023.

La audiencia se concentra con casi 1.5 millones de lectores en Nicaragua con más de 330 mil en los Estados Unidos y más de 126 mil en Costa Rica. En el primer semestre del año demostramos con estos números que gracias a usted fiel lector, estamos en el primer lugar de los medios de comunicación nicaragüenses, según las estadísticas que le compartimos con frecuencia.

Top ten de países de donde más leen el sitio web de 100% Noticias, cifras de enero a mayo 2023.

Agradecemos primero a Dios, segundo a nuestra audiencia y tercero a las organizaciones que creen en la libertad de prensa y apuestan al periodismo libre e independiente y sin censura.

Sin Dios, no habría sido posible que saliéramos de una cárcel injusta e inhumana. Sin Dios no habría sido posible que tuviéramos fuerzas para seguir informando desde el exilio. Sin Dios, no sería posible que organizaciones y ustedes nuestra audiencia nos dieran apoyo solidario para alcanzar este nuevo nivel en nuestra presencia digital.

“Este rediseño del sitio web de 100% Noticias, es otra derrota para la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque para ellos nosotros debíamos haber desaparecido por completo y nunca haber retomado nuestras labores periodísticas. Nos han robado tanto y seguimos informando a Nicaragua y el mundo desde el exilio y sin abandonar nuestra fe que regresaremos al país para ejercer nuestro derecho de informar en libertad” reflexiona Lucía Pineda Ubau, directora de 100% Noticias.

Novedades del sitio de 100% Noticias

El diseño del sitio web de 100% Noticias, es más personalizado, más interactivo y más multimedia. Tenemos tres opciones de portada que se adaptan al contexto noticioso de Nicaragua.

En este concepto del sitio más personalizado se cuidaron las funcionalidades que deben disfrutar los usuarios, la navegación ordenada e intuitiva de los contenidos y una interacción permanente e integrada de los elementos. Los distintos diseños de los ambientes de la plataforma son el resultado de una evaluación pormenorizada de los comportamientos y patrones de los usuarios, conforme la herramienta de métrica.

Entre las novedades de portada se expone una nueva estructura de diseño dinámico que permite adaptar el ordenamiento y la presentación de los contenidos de acuerdo con el comportamiento del contexto y la agenda informativa nacional e internacional.

100% Noticias, cambia su presentación de primera página en base al entorno noticioso, destacando con mayor prominencia aquellos contenidos que busca la mayor cantidad de usuarios.

Tenemos tres opciones de portada que cambiará con facilidad de acuerdo a contexto noticioso y de agenda.

En las secciones se amplió la navegación ordenada por categoría o por semántica de contenido, ya sea en los enlaces o etiquetas clasificadas. También se ofrece una nueva presentación de la variedad de formato multimedia y carruseles de videos y de notas relacionadas.

Aprovechamos la variedad de multimedia para estrenar la serie de Podcast “Los 222, el vuelo de la libertad y destierro” en Spotify. Nuestra sección de Migración ocupa un lugar privilegiado en la portada, así también como la sección de opinión, atendiendo a la demanda de los usuarios.

En estas piezas de diseño se destaca un botón de menú que ahora es más funcional e interactivo en su animación, con desplazamiento superior. El listado único de todas las secciones responde a las necesidades de los usuarios, que prefieren evitar distracciones en su navegación por categoría. De igual manera, se aplicó un reordenamiento en la barra que despliega el menú y los botones de compartir en las redes sociales.

Más Multimedia con buena carga

La oferta multimedia de contenido integrado (videos, imágenes, enlaces, audios, galerías de imágenes, mapas interactivos y otros) está expuesta en cada uno de los ambientes para el disfrute de manera segmentada (individual) o en forma de listados (colectiva), como parte del ordenamiento de la navegación.

En esta evolución, 100% Noticias no renuncia a exponer variedad, cantidad y calidad de contenido en su entorno web. Retoma el compromiso con su público y acelera la carga de más contenido en sus páginas, para que los usuarios tengan mayor cantidad de formatos, columnas y variedad de funcionalidades y opciones en su libre navegación.

Geolocalización de noticias

Entre esas novedades de mayor carga y de nuevo formato se encuentran las piezas de geolocalización. Son mapas interactivos integrados en las noticias para la descripción o explicación de ubicaciones o desplazamientos para el disfrute de los usuarios, quienes podrán detenerse en estos formatos para explorar un área o revisar un recorrido.

En la métrica evaluada de los años anteriores los usuarios mostraron mayor interés por aquellas noticias que exponían imágenes de mapas o explicaciones de ubicaciones remotas, los que ahora podrán consultar de forma interactiva mediante esta multimedia, especialmente en casos de desastres naturales (incendios, sismos, inundaciones, huracanes, otros).

En la nueva etapa multiformato, 100% NOTICIAS espera incursionar en la georreferencia de los contenidos y con este cambio reafirma en su plataforma el concepto de un acceso libre y gratuito, sin muros de pago, sin membresías, sin exclusividades o restricción alguna en sus noticias. Además, conserva su registro de dominio para el sitio web, el que someterá a evaluación ante organismos como LACNIC y LACTLD.

Sitio más ancho

El nuevo diseño del sitio web de 100% Noticias en Desktop es más ancho. Antes el sitio tenía 1300 pixeles de ancho (sin incluir los márgenes), ahora llega hasta 1480 pixeles. Lo mismo sucede en la versión Mobile, que a pesar de mantener la misma dimensión horizontal ahora incorpora bloques de anuncios que aprovechan toda su amplitud debido a las necesidades de estos dispositivos (480 pixeles).

Sitio más ancho con 1480 pixeles.

Es importante destacar que el diseño siempre se ajustará a la pantalla pues se emplean técnicas Responsive-Adaptive, para equipos de menor resolución. No obstante, para disfrutar la amplitud real del sitio será necesario apuntar a resoluciones mayores, aquellas que tienen los dispositivos que marcan tendencia en el mercado.

Componente comercial

Los espacios publicitarios o comerciales es otro elemento que destaca como parte del diseño del sitio web, pues ahora estos bloques forman parte de la estructura de navegación en el despliegue de columnas. Los contenidos ahora se alternan en armonía visual con estos espacios destinados a los anunciantes.

En el caso del diseño de las noticias ahora se muestran bloques comerciales que se integran a la pantalla del dispositivo mientras avanza la lectura de los párrafos, además de formatos publicitarios que se exponen como una imagen de fondo entre los párrafos. La oferta comercial muestra nuevos espacios de mayor presencia para el aprovechamiento de los anunciantes y colaboradores. Además, se emplean nuevos formatos y mayores dimensiones en los artes.

Comprometidos con la libertad de prensa

Con este rediseño del sitio web de 100% Noticias, reiteramos nuestro compromiso por la libertad de prensa en Nicaragua. Resistimos y evolucionamos con éxito venciendo más de cinco años de intento de censura, represión y ataques a las libertades públicas, constitucionales y de Derechos Humanos del pueblo nicaragüense.

Realizamos una cobertura histórica de la masacre de estado, transmitiendo 24 horas todas las violaciones de derechos humanos de la dictadura, hasta que el 21 de diciembre del 2018, la policía y civiles armados asaltaron el canal de televisión 100% Noticias, sacaron de la sala de redacción a nuestros directores Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau.

Mora y Pineda Ubau fueron encarcelados en las celdas de tortura de Auxilio Judicial de Managua, conocidas como El Chipote “Viejo”, las mismas cárceles ocupadas por las dictaduras somocista (1937-1979) y la sandinista en la década de los años de 1980.

Mora y Pineda estuvieron seis meses presos, acusados de incitar al “odio y terrorismo” desde el canal de televisión. Todo un montaje para silenciar al periodismo independiente. Hemos asumido la defensa de la libertad de prensa y expresión a costa de nuestro propio bienestar, porque creemos en una Nicaragua libre de tiranías, dictaduras dinásticas y libre de corrupción.

La dictadura confiscó de hecho y no de derecho nuestro canal de noticias y entregó al Ministerio de Salud nuestras instalaciones ubicadas en la avenida Bolívar en Managua.

Retomamos labores tras la excarcelación el 11 de junio del año 2019 con una sala de redacción desde el exilio. El régimen continuó su persecución y con reclamaciones de derechos de autor en youtube, nos botó el canal. Pero Youtube restableció el canal y nos asistió con la razón.

Nuestro director fundador Miguel Mora, fue re encarcelado en el año 2021 por casi dos años y después fue desterrado a Estados Unidos el 9 de febrero del 2023 despojado ilegalmente de su nacionalidad.

El régimen despojó de su nacionalidad también a nuestra directora Lucía Pineda Ubau el 15 de febrero del 2023 y le robó su casa de habitación en Managua.

Pese a todo nuestro compromiso sigue siendo el mismo; con la verdad, con la libertad, con la justicia, la defensa de los Derechos Humanos y la democracia.

Sin prensa libre no hay democracia, nunca aceptaremos la censura, ni nos someteremos a ella. Nuestro lugar está al lado del pueblo siempre decididos por la verdad.

Tenemos la certeza, la convicción absoluta de que nuestro Dios nos dará la libertad y nos hará justicia en nuestra patria Nicaragua.