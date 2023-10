Régimen declara "Día del son Nica", adelanta salarios para tapar robo de INCAE

Mientras el régimen de Nicaragua hizo oficial a través de La Gaceta de este lunes, el cierre y confiscación en Managua de la principal escuela de negocios de Centroamérica, INCAE, la vicepresidenta sancionada Rosario Murillo anuncia que se proclama esta misma fecha como el “Día del son nica”, en homenaje al cantautor nicaragüense Camilo Zapata.

Murillo en su cotidiana alocución en medios oficialistas informó qur Daniel Ortega pidió a la Asamblea Nacional, que se nombre el día de hoy, en honor a Camilo, el Día del son nica.

El anuncio se ve como una clara intención de desviar el foco de la atención que genera en la opinión pública nacional e internacional la cancelación de la personería jurídica del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), y la confiscación de sus bienes inmuebles.

Murillo además hizo otro anuncio, sobre el pago adelantado del salario del mes de octubre a los trabajadores del estado.

"Estamos también anunciando algo importante para todos, el martes 3, miércoles 4 y jueves 5, los servidores de nuestro pueblo en el Minsa, el Mined y todas las otras entidades estarán recibiendo su salario correspondiente al mes de octubre".

Murillo además se dedicó a destacar diversas actividades festivas en los diferentes municipios de Nicaragua, las cuales, dijo solo son posibles gracias a la paz que se respira en Nicaragua.

La cancelación de la personería jurídica del INCAE y el robo de su edificio en Managua, ocurre cinco años después de que en la sede de esa escuela de negocios se realizó el primer intento de diálogo para tratar de resolver la crisis sociopolítica surgida en Nicaragua desde abril del 2018.

Según el documento, firmado por la ministra María Amelia Coronel Kinloch, la decisión se tomó por el incumplimiento de las leyes que regulan a las organizaciones sin fines de lucro en el país.

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, la ley que le da facultad para tomar esa decisión es la Ley No. 290 que establece la organización y funciones del Poder Ejecutivo.

Además de la Ley No. 1115 que regula y controla a las organizaciones sin fines de lucro; la Ley No. 1127 que reforma y adiciona a la Ley No. 1115 y también reforma a la Ley No. 522, que se refiere al deporte, la educación física y la recreación física.

Estas leyes han sido usadas por el régimen para intervenir o cancelar a varias organizaciones de la sociedad civil.

Según el texto publicado en La Gaceta, diario oficial, el INCAE no ha presentado sus estados financieros de los últimos tres años, ha recibido donaciones sin cumplir con los requisitos legales y no se ha registrado como agente extranjero.

Estas son algunas de las causales que la Ley No. 1115 establece para cancelar la personalidad jurídica de una organización sin fines de lucro.

Asimismo, el acuerdo señala que “lo referido al destino de los bienes muebles e inmuebles de conformidad a lo establecido en el artículo 47 párrafo 2 del Reglamento de la Ley No. 1115, corresponderá a la Procuraduría General de la República, realizar el traspaso inmediato de estos, a nombre del Estado de Nicaragua”.