08:50 AM

El régimen de Daniel Ortega ordenó la cancelación de la personería jurídica de 12 organizaciones sin fines de lucro y aprobó la disolución de otras 13 ONG, entre ellas, American Nicaraguan Foundation, la cual pertenece fue fundada por Alfredo Pellas Jr. y su esposa Theresita de Pellas.

A través del acuerdo ministerial No. 112-2023, el Ministerio de Gobernación informó que 13 ONG solicitaron la disolución de las organizaciones, por lo cual la ministra María Amelia Coronel Kinloch, aprobó la cancelación de personalidad jurídica y registro de 13 organismos.

Entre las ONG que solicitaron su disolución están: Fundación Cristiana Desarrollando Líderes para Nicaragua (FCDLIN), American Nicaraguan Foundation, Inc., Asociación Promoción y Desarrollo Rural del Norte (APRODER DEL NORTE), Asociación Ministerios de Alcance Casa de Misericordia de América «Casa de Misericordia de América" (CAMIDA) «América s Houses of Mercy Outreach Ministries» «AHOME».

Según la resolución de Gobernación, ANF, inscrita el 14 de abril de 1993, bajo el número perpetuo 220, "solicitó disolución voluntaria mediante reunión de fecha 22 de abril del año 2022, acordada de forma unánime por la Junta Directiva, por haber culminado la caretera de proyectos a ejecutar".

En mayo del año 2022, ANF informó en una nota de prensa que cerraban operaciones y es hasta hoy que se concreta jurídicamente, la disolución de la ONG.

En la nota del año pasado, informaron que: “Debido a la falta de fondos para los referidos programas a causa de la disminución de las donaciones internacionales, se ha tomado la decisión de que ANF descontinué sus operaciones en Nicaragua”, cita parte del comunicado oficial.

También están Fundación Jinotegana para el Desarrollo Sostenible (FUNJIDES), Fundación Juan Pablo II Evangelium Vitae para el Mundo, NJ International, Inc., Fundación Amigos del Zoológico Nicaragüense (FAZOONIC), Asociación Instituto Nicaragüense de Derecho Financiero y Tributario.

Otras disueltas fueron Solidaridad Internacional Infantil (S.I.I), Fundación Mefi Boset y Fundación Visión Mundial de Nicaragua.

“Aprobar, por Disolución Voluntaria la Cancelación de Personalidad Jurídica y Registro de los 13 organismos sin Fines de Lucro, acordada por los miembros que los integran”, reza el acuerdo ministerial No. 112-2023.

Agrega “Se ordena a la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, proceder a la cancelación del Registro y número perpetuo asignado a los 13 organismos”.

Sobre ANF

En el caso de la American Nicaraguan Foundation era dirigida por Alfredo Pellas y su esposa. Se trata de “una organización de ayuda y desarrollo sin fines de lucro que brinda oportunidades y herramientas a los afectados por la pobreza en Nicaragua”, indica el sitio web.

LEER MÁS: Juez Abelardo Alvir Ramos sacado de la oficina por la policía en complejo judicial Managua

Dicha organización fue fundada en 1992, el trabajo de ANF se centra en seis áreas programáticas (educación, salud y nutrición, vivienda, agua y saneamiento, agricultura y ayuda humanitaria) todos los días y durante una crisis.

Durante sus 28 años de trabajo en Nicaragua, ANF fue altamente calificada y recibió múltiples premios sin fines de lucro, incluyendo las 4 estrellas de Charity Navigator por 5 años consecutivos (2015-2019) y el Sello Platino de Transparencia 2020 de GuideStar.

Para mitigar los efectos de la pobreza en Nicaragua F Alfredo Pellas Jr, Theresita Pellas y el P. León Pallais SJ estableció ANF en los EE. UU. como una organización sin fines de lucro registrada 501(c)3 enfocada en ayuda humanitaria, salud, agricultura y educación.

ANF ​​estableció una alianza estratégica con Food for the Poor, una organización sin fines de lucro que se convirtió en el principal donante de ANF.

El huracán Mitch devasta la costa occidental de Nicaragua y nace el programa de vivienda de ANF con la construcción de 263 viviendas para familias afectadas por el desastre.

En abril de 2018, Nicaragua se vio sumida en una crisis marcada por protestas a gran escala y malestar general, que provocaron una recesión económica y un desempleo generalizado. ANF ​​pudo continuar su misión y ayudar a sus socios locales gracias al apoyo de donantes, en particular Food for the Poor.

En Nicaragua, la pandemia de COVID-19 afectó a los más vulnerables: los pobres, los ancianos y quienes no tienen acceso a una atención médica adecuada.

ANF ​​trabajó activamente con organizaciones asociadas y el apoyo de generosos donantes para proporcionar ayuda de emergencia vital, como alimentos y suministros de higiene, a través del Fondo de Ayuda COVID-19.

SEGUIR LEYENDO: Jefe del ejército, Julio Avilés, cierra filas con el ejército de China para enfrentar a EEUU

Estos suministros ayudaron a familias vulnerables a cubrir sus necesidades básicas durante la pandemia, refiere el sitio web de la ONG.

ONG Canceladas

Otras de las organizaciones canceladas por el MIGOB fueron Asociación para el Desarrollo Comunitario Reverendo Maria Fabretto Michelli, Asociación Iglesia Misionera Pentecostés Casa de Dios (Iglesia Misionera Casa de Dios), Asociación Alforia de Talentos por la Cultura de San Marcos «Alforia de Talentos" (ALTACUSAMA), Fundación Ministerio Evangelístico Internacional Puerta al Cielo, Grid Alternatives.

También están la Asociación Iglesia Evangélica Nueva Jerusalen, Asociación Centro Cristiano Linaje Escogido (CECRIS), Club Social de Esteli, Asociación Ministerio Apostólico La Gran Familia (MAGFA), Asociación de Mujeres Discapacitadas de León y Asociación Religiosa Misión Bautista Nacional.

Según el Migob, los organismos anteriormente referidos, supuestamente incumplieron sus obligaciones conforme a la Ley N°. 1115.

“No reportaron por períodos de entre 02 hasta 30 años sus Estados Financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos; activar balanza de comprobación, detalle de donaciones”, indican.

Señalan que obstaculizaron el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin fines de lucro del Migob, “no promoviendo políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de sus proyectos y si fueron acorde a sus objetivos y fines, por los cuales se les otorgó personalidad jurídica y registro, así como los directivos que los administraban”.

En este sentido, aprobaron la cancelación de personalidad jurídica y registro a los 12 OSFL mencionados.

También señalan que los bienes muebles e inmuebles serán traspasados a nombre del Estado de Nicaragua.

Aclaración de Visión Mundial

Vision Mundial Internacional Nicaragua aclaró en un comunicado enviado a 100% Noticias que continúa activa y trabajando de manera exitosa en favor de la niñez más vulnerable de Nicaragua como organismo internacional registrado en el país bajo el número perpetuo 172.

"La cancelación publicada en la Gaceta 200 con fecha 06 de Noviembre del 2023, corresponde a la Fundación Vision Mundial de Nicaragua, con número perpetuo 1690, organismo que se abrió en el año 2000 para implementar proyectos específicos y discontinuados, de manera que se decidió tramitar su disolución voluntaria" indicaron.

También expresaron que el comunicado fue autorizado por la representante legal en funciones es la Li. Cinthya Flores, Directora en funciones de Visión Mundial Internacional Nicaragua.