La ex presa política Elsa Valle sufrió un aborto mientras estuvo secuestrada en “El Chipote” y en la cárcel de mujeres “La Esperanza” debido a los maltratos a los que fue sometida, así lo dijo a 100% Noticias.

Valle de 19 años, visitó a un médico este lunes, quien le informó que presenta una fuerte infección vaginal debido a los residuos de un aborto que se produjo a los tres meses de gestación.

“Ayer me di cuenta de algo muy grave, pensé que al salir del Sistema Penitenciario tenía la esperanza de estar embarazada, ayer visité al ginecólogo, me hicieron un ultrasonido y tengo una fuerte infección vaginal debido a que aborté sin darme cuenta estando secuestrada, me obligaron a abortar porque nunca me atendieron”, denunció la joven.

Elsa señaló que las autoridades de “La Esperanza”, estaban conscientes de su embarazo, porque le mandaban vitaminas “que yo ni sé para qué, que aborté teniendo tres meses de estar embarazada”, relató la joven estudiante que además denunciará lo ocurrido ante la CIDH.

Cabe señalar que Elsa se había hecho tres pruebas caseras de embarazo que resultaron positivas antes de ser secuestrada el pasado 14 de julio; en la cárcel le hicieron un examen médico, pero nunca le informaron del resultado.

“Esto fue un crimen que a ella se le cometió, a ella la hicieron abortar, ella estaba embarazada y la hicieron abortar, pruebas tenemos”, aseguró Rebeca Montenegro, madre de Elsa.

Actualmente está bajo tratamiento, el médico le explicó que debe sanar para poder ser madre y que “si ella está viva es por obra y gracia de Dios”, agregó Montenegro.

Valle fue liberada el pasado 27 de septiembre.