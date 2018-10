Upoli suspende salario al profesor Ricardo Baltodano, preso político de Ortega

10:10 a.m.

Upoli suspenden salario al profesor Ricardo Baltodano, preso político de Ortega

La Junta Directiva del Sindicato de Profesionales Docentes de la Educación Superior “Américo Tapia Columna”, de la Universidad Politécnica (Upoli), envió un comunicado a la rectora de ese recinto Lydia Ruth Zamora y al vicerrector Tomás Téllez Ruíz para que se le “mantenga íntegramente el salario al profesor de Ricardo Baltodano.

Ricardo Baltodano fue detenido el pasado 15 de septiembre, después de haber participado en la marcha "Juntos somos patria", convirtiéndose en uno preso político más del gobierno de Daniel Ortega.

Ante este contexto, el sindicato de la Upoli expresó, a través de la misiva, su “alta preocupación” de la medida tomada por las autoridades de esa Alma Mater.

“Nuestra Junta Directiva desea transmitir su más alta preocupación por la información que se nos ha dado de parte de Autoridades de la Universidad, de la pretensión y actitud poco fraterna de querer suspender el pago de su salario a nuestro hermano y líder sindical profesor Ricardo Baltodano Marcenaro, muy a pesar que ante el secuestro del que ha sido víctima, no existe ningún cargo en contra de él, por lo que no se ha realizado ningún juicio ni sentencia en su contra, por lo cual suspender el pago de su salario, conscientes de los altos gastos en que su esposa está afrontando en apoyo al profesor Baltodano. Consideramos que esta actitud es injusta y con falta de solidaridad, pero sobretodo no ajustada a derecho”.

La junta directiva hizo un llamado a la rectora y vicerrectora de no prestarse a las “noticias falsas y calumniosas contra nuestro hermano y líder profesor Ricardo”, y pidieron el respaldo hacia su persona, a como la junta lo ha expresado.