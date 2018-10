Silvio Báez: “Mi conciencia no me reprocha nada ante Dios”

Monseñor Silvio Báez se pronunció, a través de su cuenta en Twitter, sobre la campaña de desprestigio que realiza el gobierno sandinista en su contra y afirmó que su conciencia no le “reprocha nada”.

SILVIO BÁEZ: "HAY QUE TENER MEMORIA HISTÓRICA"

“Agradezco de corazón a quienes me han manifestado su cercanía y oraciones. Mi conciencia no me reprocha nada ante Dios. Con su fuerza continuaré en Nicaragua”, dijo monseñor.

Agradezco de corazón a quienes me han manifestado su cercanía y oraciones. Mi conciencia no me reprocha nada ante Dios. Con su fuerza continuaré en Nicaragua el ministerio que la Iglesia me ha confiado con la conciencia de que “la palabra de Dios no está encadenada” (2 Tim 2,9). — Silvio José Báez (@silviojbaez) 24 de octubre de 2018

Este martes, medios oficialistas publicaron unas grabaciones del líder religioso con el objetivo de inculparlo de un supuesto golpe de estado, además de catalogarlo como “nocivo” para la iglesia católica. Laureano Ortega Murillo tachó a Báez de “golpista asesino”.

Dice el Señor Báez que tiene ganas de llevar al paredón y fusilar! Será esto lo que nos enseña Cristo? GOLPISTA ASESINO! pic.twitter.com/Fc3zgiZkVz — Laureano Ortega Murillo (@LaureanoOrtegaM) 23 de octubre de 2018

Ante este nuevo intento de desacreditar el trabajo de Silvio Báez, las redes sociales se volcaron en apoyo al religioso. El Cardenal Leopoldo José Brenes, Arzobispo Metropolitano de Managua, así como la Alianza Cívica, brindaron su apoyo a monseñor.