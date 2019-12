Pompeo aseguró que EE.UU. mantendrá la presión sobre el régimen de Ortega “hasta que se restauren las libertades” en Nicaragua

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, resaltó este lunes la presión que ejerce el gobierno de Donald Trump sobre el régimen sandinista en Nicaragua, que ha sido blanco de varias sanciones por sus violaciones a los derechos humanos.

“Estados Unidos está tomando acciones para restaurar la democracia en Nicaragua”, escribió el funcionario en su Twitter, donde destacó que 10 altos funcionarios y una entidad del gobierno de Daniel Ortega fueron sancionadas en el último año, desde la firma de una orden ejecutiva que habilita las medidas de represalia.

“¿Quién sigue? Continuaremos presionando al régimen de Ortega hasta que las libertades sean restauradas”, añadió.

