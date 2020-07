Luis Fley de acuerdo con demanda de Monseñor Silvio Báez "que todos renuncien a las casillas actuales"

10:03 a.m.

El exdirigente de la resistencia nicaragüense, Luis Fley, actual miembro de la Coalición Nacional, respaldó la posición de Monseñor Silvio Báez, expresada en una entrevista que hizo Fabián Medina del Diario La Prensa.

El Obispo Báez demandó "que todos renuncien a las casillas actuales. Es que yo no veo una casilla actual que no tenga una historia turbia. No veo casilla actual que esté segura para unas futuras elecciones".

Para Fley las "casillas no deben ser un obstáculo ni ser una condición para ser parte de la Coalición Nacional, eso se va a ver en su momento, cuando existan condiciones, para ir a un proceso electoral, si no hay condiciones, ¿para qué quéres una casilla? cuestionó Fley, actual dirigente de Fuerza democrática nicaragüense, FDN.

El FDN, es una organización política que desde el 2016 tiene una solicitud para su personería jurídica ante el Consejo supremo electoral y no se las han aprobado "y no creemos que la van aprobar, porque el sandinismo se la da a quienes ellos quieren y se la niegan también a quienes ellos quieren, comparto todo el pensamiento y sentir de monseñor baez, que es una luz en el camino de los nicaraguenses, el nos guía y es un faro de luz en el camino" dijo Fley.

Otra crítica que hizo el obispo Báez a la diferentes expresiones de oposición tanto dentro y fuera de la Coalición nacional, es que "tienen que olvidarse de discusiones estériles, que en estos momentos lo único que causan es rechazo popular".

"Compartimos totalmente en Fuerza democrática nicaragüense el pensamiento de Monseñor Báez, creo que es clarísimo, el que quiere perderse se pierde porque quiere, pero el mensaje es claro, debemos aquí deponer todas nuestras ambiciones personales de grupos, y pensar en la Nicaragua que quereremos....y rescatar la nación de la dictadura de Ortega" aseguró Fley.

100% Noticias solicitó reacciones a la Alianza cívica, CxL, a la UNAB, al PRD, y en el caso del PLC, Miguel Rosales prometió enviar sus consideraciones en el transcurso del días, tras una entrevista en otro medio.