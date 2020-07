Saturnino Cerrato: "PRD es casilla limpia, no somos turbios" responde a demanda de Monseñor Báez

El Presidente del Partido restauración democrática, PRD, Saturnino Cerrato reaccionó a la demanda pública que hizo Monseñor Silvio Báez, a través de una entrevista en el Diario La Prensa donde retó a "que todos renuncien a las casillas actuales. Es que yo no veo una casilla actual que no tenga una historia turbia. No veo casilla actual que esté segura para unas futuras elecciones" dijo Báez

Cerrato considera que no debe renunciar a su casilla porque la considera "limpia" y agregó "no somos turbios" en respuesta a las declaraciones del Obispo Auxiliar de Managua.

"Acerca de las declaraciones de Monseñor Silvio Báez que dice que no ve casilla actual que no tenga una historia turbia en Nicaragua y que por ello todas las casillas deben renunciar, debo responder que el PRD es una casilla nueva, es una casilla limpia, apenas tenemos 3 años de existir y no tenemos historial anterior de corrupción de malos manejos económicos, de conductas impropias, en consecuencia si somos un partido nuevo, somos un partido limpio, somos un partido que no somos turbios y que en consecuencia no tenemos ninguna razón por qué no ofrecer nuestra casilla para que la Coalición Nacional pueda optar a ella para correr en las próximas elecciones" expresó Cerrato a través de un video.

Cerrato informó que los representantes del PRD ante el Comité Nacional de la Coalición, son Julio González, Miguel Mora y él como presidente del partido y que por el sector juvenil nombraron al líder estudiantil y excarcelado político Edwin Carcache, "porque creemos que es un joven que además de haber participado en un montón de protestas, también estuvo encarcelado por mucho tiempo y todavpia es un exiliado político" aseguró Cerrato.

El Obispo Báez consideró que la "Coalición es un evento histórico que no hay que minimizar" cuestionó "la excesiva importancia que le han dado a la firma de estatutos, esta especie de preocupación burocrática" y los instó a "dar un paso más, donde la preocupación sea el bien del pueblo, proyectos sociales que impliquen un cambio radical en el modo de construir el país".

Sobre la Coalición, el Presidente del PRD ratificó que la salida de la dictadura en Nicaragua es por la "vía cívica" y que como organización política creen que la "Coalición Nacional como la mayor expresión de unidad en el pueblo nicaraguense"

"Para algunos que han estado propugnando por hacer una oposición agresiva, a este régimen yo quiero recordarles que en la Coalición Nacional, hemos decidido que todo será por la vía cívica, es la demanda del pueblo nicaragüense y de la comunidad internacional de que esto debe ser por la vía cívica y no por la vía armada, no por la vía violenta y por eso hemos optado por vía electoral" expresó Cerrato.

Monseñor Báez opinó en la Entrevista con La Prensa, que ve "muy difícil" una salida electoral, porque "para la dictadura el poder significa sobrevivir" y agregó "yo no veo a esta dictadura concediendo elecciones libres, honestas y democráticas. Creo que la salida debe ser esa. Hay que propiciar el camino, hacer reformas electorales necesarias para salvar la democracia en Nicaragua, y sobre todo, para una salida constitucional y pacífica que son las salidas duradera" dijo Báez.