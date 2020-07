PLC "estamos dispuestos a renunciar a todo obstáculo" y CxL "se debe estudiar con cabeza fría" renuncia de casilla

11:09 a.m.

Representantes de partidos políticos liberales, PLC y CxL reaccionaron a la demanda de Monseñor Silvio Báez sobre renunciar a las casillas electorales, "es que yo no veo una casilla actual que no tenga una historia turbia. No veo casilla actual que esté segura para unas futuras elecciones" dijo Báez al Diario La Prensa el domingo.

"Estamos dispuestos a renunciar? claro que sí, estamos dispuestos a renunciar a todo aquello que signifique un obstáculo para que Nicaragua, vuelva a ser una república democrática con libertad y con justicia" respondió el Presidente designado del PLC Miguel Rosales, quien agregó "queremos aclararle al pueblo nicaragüense, que no ha sido el PLC la organziación que dejó plasmada en el estatuto de la coalición nacional, el tema de casillas ni de candidaturas, o temas vinculantes a lo electorero" expresó Rosales

Por su parte Mauricio Díaz, miembro de ciudadanos por la libertad, CxL, no quiso comprometerse a dar una respuesta de sí o no renuncian a su casilla electoral a como lo demandó Báez.

"Esto debe ser producto de consultas y debe de estudiarse con cabeza fría porque la democracia se construye con partidos politicos" expresó Díaz, quien estimó que esta decisión en todo caso debe ser consultada y tomada por los afiliados a CxL tanto en sus estructuras nacioanles, departamentales y regionales.

El diputado Miguel Rosales del PLC, también dijo que todos los activos del PLC, bajo la actual ley electoral, están a disposición de la Coalición Nacional.

"Bajo la actual ley electoral, todos los activos del PLC son activos que le pertenecen a la Coalición nacional, ese tendido electoral de 140 mil personas, control y defensa del voto, la capacitación, la logística, la comunicación, la organziación, cedulación, padrón electoral, fiscalización. Todas esas cosas que le pertenecen al PLC por la ley electoral, ahora le pertenecen a la coalición nacional" argumentó Rosales.