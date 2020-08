Medardo Mairena: si no salimos de impase en Coalición, nosotros vamos a tomar una decisión

8 a.m.

El líder del Movimiento campesino Medardo Mairena en entrevista con 100% Noticias, dijo que están valorando cada acción de las organizaciones (UNAB, Alianza cívica) y de los partidos políticos dentro de la Coalición Nacional, para tomar una decisión que no quiso adelantar y detallar si esto significa una salida de la coalición o no, porque según Mairena están dando la "oportunidad" que "podamos unificarnos y podamos dar la transición democrática" en el país.

"El Movimiento campesino está valorando cada acción de cada Movimiento y partido político dentro de la Coalición Nacional, si al final del día se siguen imponiendo intereses ya sea un color político o de un sector, porque aquí políticos tradicionales no solamente hay en partidos políticos, sino tambien hay en los Movimientos sociales, algunos con caras visibles otros detrás de las caras visibles, pero ahí están también políticos tradicionales que han dejado mucho que desear en el país, mas sin embargo, yo no vengo a señalarle esa parte, yo vengo a decirles a todos que el Movimiento campesino ha tenido paciencia para que de alguna manera nos podamos unificar aún con diferencias que podamos tener" aseguró Mairena.

El líder del Movimiento campesino explicó que el tema de los jóvenes ha sido prioridad para su organización, y señaló primero a la Alianza Cívica de atrasar el proceso de integración de jóvenes cuando pidió tiempo para "reflexionar argumentando de que no le habíamos dado paso para resolver lo de los transitorios, entonces tuvimos que apartar nuevamente el tema del sector juvenil, que además ya veníamos discutiendo ese tema que es de gran importancia". Pasado el tiempo de "reflexión" de la Alianza, llegó el día de la discusión del artículo transitorio que fue entre el 28 y 29 de julio. A la hora de votar, los partidos políticos, la Alianza cívica y UNAB los aprobaron con 6 votos, mientras el Movimiento campesino se opuso.

"Pese a nuestra propuesta, que no estuvo de acuerdo la mayoría, la Alianza, UNAB y partidos, les dimos el beneficio de la duda, y vamos a estar fiscalizando que esto funcione para bien de Nicaragua" y advirtió que "si en algún momento miramos que estamos gastando tiempo, desgastándonos y no salimos de este impase nosotros también vamos a tener que tomar una decisión, porque el Movimiento campesino no está manteniendo todos sus esfuerzos en la Coalición, el Movimiento campesino se está reorganizando en territorios a nivel nacional" manifestó Mairena.

La propuesta del Movimiento campesino era que si no se lograba consenso en 3 sesiones, en los puntos planteados por la Alianza, se realizaran 5 sesiones y luego se fuera a votación para destrabar, "y ¿por qué creemos que debe ser importante la votación?, porque no podemos quedarnos trabados, o alguien mal intencionado ponga un candado en el camino y no nos permita avanzar. Esto es una desconfianza que construimos una vez que se pide tiempo para reflexionar, en realidad a los presos políticos nadie les da tiempo, a los perseguidos nadie les da tiempo y eso nos impulsa a nosotros a luchar para poder avanzar" argumentó Mairena.

Tras superarse el tema del transitorio el viernes 31 de julio se abordó el tema de la integración de los jóvenes y "quiero ser franco en esto, porque a veces se trata de tergiversar la información, en el reglamento se puso una silla para aquellos movimientos juveniles unificados que no están en las organizaciones" esto según Mairena porque los movimientos juveniles y estudiantiles organizados, ya estaban dentro de estructuras de la Alianza Cívica, UNAB y eran parte de las reuniones de la mesa multisectorial.

Tras darse la decisión de jóvenes de la Alianza cívica de retirar su solicitud de integración, Mairena propuso que si se abría más el espacio para el sector juvenil, se integrara también a los jóvenes del Movimiento campesino con silla y voto propio, argumentando que tienen 6 años de lucha desde las protestas anticanal y "hay jóvenes lesionados, jóvenes en sillas de rueda, jóvenes con fracturas en su brazo por impactos de bala en la rebelión y por ende tienen derecho de estar en este espacio" y agregó que "no debemos ver al sector juvenil como dos clases; clase A, clase B, aquí la importancia es unificarse para la transición democrática".

"Yo dije no es posible que los jóvenes campesinos no sean parte de la toma de decisiones, después aceptaron hasta 5 sillas para sector juvenil, en vez de 7, 5 sillas lo miraron bien el sector de la UNAB, en eso pidieron tiempo para buscar ronda de reuniones con los sectores juveniles organizados para una propuesta consolidada", después, según Mairena el día de la reunión la semana pasada, tomaron la decisión de invitar a los jóvenes de las organizaciones que pertenecen a la Coalición para que opinaran y la mayoría de los presentes aceptaron las 7 sillas.



PARTIDOS NO CONTROLAN LA COALICIÓN, DICE MAIRENA

EL 3 de agosto los jóvenes de la UNAB deciden suspender su participación de la Coalición Nacional por considerar que "las decisiones impuestas por el bloque de partidos políticos y aliados han generado un doble voto para sus partidos políticos y limitado la participación de las juventudes autónomas e independientes" y cuestionaron a los partidos tradicionales por pactos del pasado.

Mairena lamentó que los jóvenes de la UNAB y Alianza Cívica se retiraran de la Coalición y los llamó a que "reflexionen" para que hagan también la "lucha desde adentro y luchemos por lo que queremos" y consideró que "no existe un control" de los partidos políticos en la Coalición.

"El Movimiento Campesino no va a estar defendiendo los intereses de ningún partido ni tampoco los intereses de los demás sectores, el movimiento campesino va a defender lo que crea correcto beneficie al pueblo de Nicaragua...nadie puede tener control de la coalición porque si los transitorios llevaron al consenos, si no hay consenso no puede haber una decisión" dijo.

Ahora lo que están esperando, según Mairena, es una nueva propuesta que presentaría la Alianza Cívica y UNAB, para salir del impase, "ojalá que sea propuesta que deponga intereses y en realidad poniéndonos los pantalones de los secuestrados políticos que continúan encerrados y si es así la propuesta la vamos apoyar...pero tampoco podemos permitir que se impongan caprichos o se impongan intereses, eso no lo vamos a apoyar, aqui es necesario salir de dictadura deponiendo esos intereses", aseguró el líder campesino quien espera que dicha propuesta no contenga "caprichos" de UNAB y Alianza, sino que "venga favorable para que de alguna manera podamos continuar juntos"



LA INCONFORMIDAD POR PRESENCIA DEL PLC EN COALICIÓN

Mairena también respondió al argumento de los jóvenes de la UNAB que expresaron en su comunicado a rehusarse a dar "letimidad a una Coalición donde los partidos políticos, que históricamente han destruido, pactado y engañado al pueblo, tengan hegemonía sobre las decisiones" en clara alusión al PLC.

"Quiero decirte que no fue el movimiento campesino que lo invitó, fue la ALIANZA CÍVICA que lo hizo en ese entonces, al final yo no puedo condenar al partido como tal, creo que vos conoces a doña Maribel, que es una señora que cuánto ha dado por apoyar al exilio, ella es vicealcaldesa electa de muelle de los bueyes en el PLC y ella fue electa por muchos ciudadanos dentro de su minicipio como también hay mucha militancia en el PLC que estuvieron poniendo su frente y pecho en el 2018 y en ese momento no andábamos preguntando de qué partido eras, hay concejales del PLC que estan exiliados estuvieron a sol y agua en tranques" argumentó Mairena.

Pero también hizo hincapié en el proceso de democratización del PLC que están empujando algunos líderes en los territorios y llamó a que los partidos políticos de oposición le den "chance a los relevos generacionales" e incluyó a María Fernanda Flores de Alemán, de quien se dice podría integrar una de las comisiones de la Coalición Nacional.

"Creo que la Fernanda ya tuvo su oportunidad como muchos han tenido oportunidades y es importante que le den oportunidad a relevos generacionales" enfatizó Medardo Mairena.