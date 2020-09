Maria Haydée Osuna declara “ilegal” a delegados en Coalición Nacional

María Haydee Osuna desconoció a la delegación del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en la Coalición Nacional por “ilegal” porque fueron nombradas por personas que no tenían facultad.

El Consejo Supremo Electoral (CSE), a pesar que no resolvió la “litis” en el PLC, informó que la presidencia y representación legal del partido rojo la ostenta María Haydee Osuna.

“Ante las instancias y registro de la Dirección de Atención a Partidos Políticos del Consejo Supremo Electoral se tiene reportado que la última Junta Directiva Nacional del Partido Liberal Constitucionalista es la ratificada en convención nacional del 11 de julio 2019. Que de conformidad a dicho registro la licenciada María Haydee Osuna es quién ostenta la presidencia y representación legal del PLC”, indica la notificación del Poder Electoral, quien mandó a resolver la litis interna.

Hoy en una conferencia de prensa, Osuna, aseguró que pondrá “orden en la casa” por eso procedió a desconocer a la comitiva del PLC en la Coalición Nacional “esta delegación es ilegal porque fue nombrada por personas que no tenían la facultad de hacerla. Sin embargo, en aras de la unidad nosotros vamos a convocar a los jóvenes que integran las diferentes comisiones para que nos informen del trabajo que han desarrollado hasta el día de hoy porque nosotros lo desconocemos. Una vez teniendo esta información vamos a tomar una decisión en cuanto a la delegación en la CN”, manifestó la activista política.

Aunque Osuna no menció a ninguna organización en específico, aclaró que el PLC se unirá a quien represente la “mayor” posibilidad de construir una verdadera oposición “El PLC, somos oposición, por eso debemos enfocarnos no puede seguir la oposición divorciada con la realidad, el PLC no seremos una oposición de internet, por eso hemos estado recorriendo todo el país para ser constructores de realidades para solucionar el pueblo nicaragüense no pueden seguir viviendo de ilusiones ni de esperanzas” dijo.

Asimismo, la líder del partido rojo aseguró que han sido “humillados” y “desprestigiados” “por el hecho de disentir ya está malo, llegamos a un límite de dictadura y caudillismo que es increíble, es sorprendente”.

Actualmente la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia debate la salida o no de la Coalición Nacional, bajo la excusa que los partidos tradicionales tienen el control de la organización. Violeta Granera de la Unidad Nacional rechazó dichas aseveraciones y alegó que todas las decisiones se toman bajo consenso.

Osuna también ordenó el pago de salario y prestaciones sociales de los 17 trabajadores del PLC, de los cuales tres son vigilantes y dos conserjes.

“Le vamos a pagar todo lo correspondiente a las leyes existentes y la regularización de su situación laboral tienen derecho de su seguro social, reivindicación de sus prestaciones sociales conforme a las leyes existentes”, expresó Osuna.