Luis Almagro: A Daniel Ortega "no le gustaría ser considerado gobierno ilegítimo"

La ilegitimidad del régimen dictatorial de Daniel Ortega, salió a relucir durante el conversatorio sobre reformas electorales y perspectivas para unas elecciones presidenciales libres y justas en Nicaragua que organizó Robert Destro, subsecretario para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado.

El Secretario General de la OEA (Organización de Estados Americanos) Luis Almagro aseguró que a Ortega no le gustaría que lo declaren un gobernante ilegítimo y que sigan sancionando a su familia.

"Sabemos lo que no le gusta. No le gusta la ilegitimidad. No le gustaría ser considerado como gobierno ilegítimo. Eso es algo que no le gusta. No quisiera convertirse en un Maduro, quien carga con la ilegitimidad por todo el hemisferio. No le gustaría considerarse, como, ser un gobierno alternativo, como en el caso de Venezuela. No le gustaría eso. No le gustan las sanciones. No le gustan estas sanciones cuando caen cerca de él, de su propia familia, de sus familiares. Eso es algo que no le gusta" manifestó Almagro.

El Secretario General de la OEA reiteró que Ortega "sabe que su legitimidad depende de lo que sucede aquí dentro del organismo" y recordó que en la OEA "fue declarada la legitimidad de la reelección de Maduro, aquí fue declarada la legitimidad del régimen de Maduro. Aquí nosotros, de alguna manera – fue reconocido Guaidó – el representante de Guaidó en el Consejo Permanente. El sabe que si tiene que ponerse de acuerdo con alguien sobre la futura legitimidad de la situación o del sistema político en Nicaragua, tendrá que lidiar con la Organización de Estados Americanos. Y es así. Y es por eso que el siempre ha mantenido la puerta abierta al trabajo de las reformas electorales con el Secretariado General" analizó.

Aunque Estados Unidos ha presionado con sanciones impuestas a más de 20 funcionarios, entre ellos la vicedictadora Rosario Murillo y tres hijos de Ortega, el subsecretario Robert Destro preguntó a los panelistas a quién escucha Ortega, tomando en cuenta que ya han tomado varias medidas y se resiste a dar elecciones libres, transparentes y justas.

"Porque, si el Embajador Kozak y yo, ya sabes, escribiéramos una feroz carta al Presidente Ortega, él usaría su papelera como canasta de basket para tirarla. Así que el dilema es, a quien escucha?" cuestionó Destro.

"En primer lugar es muy difícil decir a que teme Ortega, me explico, a qué teme? Es difícil explicarlo. Sabemos lo que no le gusta, pero no sabemos lo que teme. Y es un reto, no? Entre los líderes de la región es quizás el más sangre fría que existe, y difícil de permear con presiones sobre él. Resulta muy difícil" respondió Almagro.

Para Almagro el dictador de Nicaragua está ganando tiempo, y aprovecha la "pandemia" y las "elecciones en Estados Unidos" para aprovecharse de estas "dos circunstancias para seguir, avanzar lo más lejos que pueda hasta el 2021".

"Si no, solo faltará que salte de la montaña de los Maduros y de los cubanos. Esa es la situación en que está él, y eso podría ser la atracción para él. Y eso es algo que necesitamos –empujar hacia delante. Y hasta ahora él está ganando tiempo. Esa es su especialidad. El es – algo que hace mejor que nadie porque, me explico, él no permite que la presión permee su piel. El puede seguir adelante" dijo Almagro.

El Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental Michael Kozak expresó en el conversatorio que “Volver al status quo de antes de las protestas de abril de 2018, o incluso mantener el status quo actual, no es una opción para ellos. Y esto es algo que esperamos que entiendan muy, muy claramente”.

"Ellos creen estar ganando tiempo esperando nuestras elecciones pero yo recibo llamadas y correos todos los días de demócratas liberales quienes fueron en un tiempo simpatizantes de proyecto Sandinista en Nicaragua, quienes están dándonos paliza por no poner suficientes presiones sobre ellos. Así que esto es algo que ellos deberían tomar en cuenta que en este asunto no esperen mucho cambio en la política americana" advirtió Kozak.

Para Manuel Orozco, otro de los participantes en el conversatorio a Ortega le preocupa perder popularidad y aún cuando su popularidad sea tan baja como del 20% y recomendó neutralizarlo, "Y la forma de neutralizarlo es dando más apoyo a la oposición para que gane mayor relevancia del voto popular. La segunda parte seria neutralizar los sectores dentro del círculo de poder que buscan convertirse en disidentes. Su naturaleza transaccional puede ser neutralizada al quitarle sectores de disidentes que no han podido escaparse porque no tienen otra opción, y la oposición tiene que ofrecerles alternativas".

What will it take to have free and fair presidential elections in Nicaragua? @DRL_AS leads an important conversation with @OAS_official and other Nicaragua experts.https://t.co/v7HsqwUXtJ

— Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (@StateDRL) October 1, 2020

Orozco añadió que su "preocupación no solo es Ortega. Me preocupa que actualmente el gobierno no está simplemente en manos de Ortega. Hay un séquito de grupos, incluyendo su mujer, gente en la Policía, gente en el parlamento que se han tomado prácticamente las leyes en sus manos y necesitan ser neutralizados" sugirió. Así mismo recomendó a la comunidad internacional, a los Estados Unidos a que enfoquen su política exterior no solo en sanciones directas al régimen , sino también "nivelar el campo juego de la oposición".

Aimel Ríos Wong, Gerente de Programa para Nicaragua del National Endowment for Democracy (NED) llamó a enviar un mensaje claro que es la OEA donde se debe resolver y atender esta crisis ya que "Ortega podría estar buscando un organismo alterno, ya sea el SICA que alguna gente ha mencionado, pero debe ser dentro de la OEA, y la OEA debe empoderarse al máximo para lidiar con esta situación, y es allí el escenario donde debe suceder".

Ríos hizo ver que la Alianza Cívica como una de las principales estructuras dentro de la Coalición Nacional, "tienen comisiones de relaciones internacionales de las que hemos oído desde hace rato pero no parecen estar “cocinadas” todavía, y necesitan ponerse en forma, perdonen mi franqueza aquí – pero hagan que se comporten como es debido y que trabajen verdaderamente para presentar el caso de Nicaragua a sus vecinos, y hacer un mapa de cuales serían los países que se requiere sean persuadidos – México, Guatemala, naciones del Caricom"