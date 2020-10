Luis Almagro considera que sistema electoral en Nicaragua se debe "reformar desde la A hasta la Z"

Almagro participó en un conversatorio sobre reformas electorales y perspectivas para unas elecciones presidenciales libres y justas en Nicaragua en 2021

El Secretario General de la Oganización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro nuevamente hizo una radiografía de la cooptación de todos los poderes electorales en manos del régimen sandinista de Daniel Ortega en Nicaragua.

Almagro participó en un conversatorio sobre reformas electorales y perspectivas para unas elecciones presidenciales libres y justas en Nicaragua en 2021, que fue promovido por Robert Destro, subsecretario para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado.

"El más alto órgano electoral (CSE) no es independiente, ni imparcial sino mas bien un mecanismo para promover los intereses del Ejecutivo, de Daniel Ortega" señaló Almagro y agregó "Prácticamente todo ha sido cooptado por los sandinistas...A las organizaciones de la sociedad civil no se les permite monitorear los Derechos Humanos y tampoco tienen un decir en los asuntos electorales del país. El Registro de Votantes no ha sido actualizado. No existe un protocolo permanente de administración o de control del padrón electoral" argumentó el Secretario General de la OEA.

Almagro destacó que se han visto "constantes violaciones a los derechos humanos" por lo que "no hay manera que ejercitemos garantías de ningún tipo. Esa es la situación. La votación es importante por ser un mecanismo para que el pueblo pueda votar sin que sepan que están opuestos al régimen pero deben crearse las condiciones para que eso pueda existir y que su voto realmente sea contado y sea respetado. Pero no tenemos nada parecido en el país así que prácticamente deben empezar a reformar desde la A hasta la Z" manifestó.

En su introducción al conversatorio el subsecretario Robert Destro aseguró que la situación en Nicaragua no es buena del todo "la Policía y Parapolicía de Ortega continúan aplastando toda disidencia, el poder judicial, que solo es judicial en su nombre, dicta sentencias injustas a los presos políticos y los procedimientos legales carecen del debido proceso legal".

Destro dijo que la oposición y la Coalición Nacional en Nicaragua dieron a conocer una lista de reformas constitucionales y electorales, que el régimen de Ortega "ignoró de inmediato".

"Mientras tanto, le Coalición ha continuado organizándose a nivel nacional logrando fusionarse por medio de una plataforma unificadora para que pueda presentar a un candidato en las elecciones del año entrante" expresó Destro.

Otro de los participantes en el conversatorio fueron Manuel Orozco, experto en temas de Nicaragua y Director del Centro de Migración y Estabilidad Económica de Creative Associates International y Aimel Ríos Wong, Gerente de Programa para Nicaragua del National Endowment for Democracy (NED) y se unió unos minutos Michael Kozak, Subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

Manuel Orozco explicó que la Coalición Nacional propuso trece (13) recomendaciones o demandas para reformas electorales que tienen que ver con la independencia del Consejo Supremo Electoral, garantías de observación nacional e internacional, reformas a la ley de partidos políticos que permitan aflojar las restricciones de cómo formar un partido político, tanto como formar alianzas políticas.

"Las otras tienen que ver con la independencia de cómo los fiscales se establecen en cada precinto electoral así como se relacionan con las reformas para le victoria en una elección presidencial. En estos momentos, es 35% con el 5% de diferencia, y eso permite mucha manipulación del voto electoral. Asi que la oposición está pidiendo 50% mas uno, elemento convencional en una victoria electoral" dijo Orozco

"¿Cuáles son las posibilidades de conseguir tales cosas que necesitan cambiarse?" preguntó Destro a Orozco

"A este punto, muy limitadas. Se tienen que hacer una reorganización política fundamental dentro de la coalición nacional para incrementar presión. En estos momentos lograron llegar al consenso de cuales eran las reformas electorales.Un mínimo de 13 puntos. Ahora, el próximo reto es que se organicen ellos territorialmente para incrementar presión política en el gobierno, hacer mas visible el apoyo que reciben y ganar mayor legitimidad de la población y del electorado nicaragüense y ese es uno de los mayores retos, mas apoyo de la comunidad internacional. Es un reto gigantesco. No será fácil" analizó Orozco.

Aimel Ríos de NED, se preguntó ¿qué será lo que Ortega necesita para aceptar las reformas que la coalición esta presentando para elecciones libres y justas? "Yo creo que se necesitan mas sanciones internacionales que presionen al régimen para esas reformas y para crear el clima propicio que se necesita. La presión debe ser mas fuerte y mas firme ya que parece ser que es el único lenguaje que entiende el régimen" manifestó.