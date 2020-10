Eurodiputado: Daniel Ortega se continuará "riendo" si no se activa cláusula democrática del ADA

El Eurodiputado José Ramón Bauzá aseguró que las dictaduras sólo entienden con presión internacional, en referencia a la resolución que aprobó el Parlamento Europeo que definió imponer sanciones a Daniel Ortega y Rosario Murillo, de aprobarse las leyes de Agentes Extranjeros (Ley Putin), Ley de ciberdelitos (Ley mordaza) y leyes sobre crímenes de odio en Nicaragua.

En una entrevista, Bauzá aseguró que el objetivo de la resolución era pronunciarse de manera directa antes que el régimen Ortega Murillo apruebe las “Leyes Mordaza” “eran dos objetivos, la interposición de sanciones específicas para Ortega Murillo para toda su banda criminal (...) y el segundo la activación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación, si Ortega deciden aprobar esas leyes nosotros actuaremos con contundencia en como consecuencia del incumplimiento del tratado de Asociación todo lo que afecta su contenido que provocará la salida de Nicaragua”, expresó.

Según el eurodiputado, la resolución está en manos de Josep Borrell, alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea y del Consejo de la UE “Nosotros hemos hecho lo que nos corresponde, el trabajo por parte del parlamento ya está hecho, ahora le corresponde al Alto representan Borrell y el Consejo, ser activos y proactivos a la hora de recoger la encomienda que se le ha hecho desde el propio parlamento europeo, ya hemos visto lo que pasó en anteriores ocasiones cuando el Parlamento Europeo decide, y no se llevan a cabo, voy a remitir a cada uno de los embajadores de la representación la causa, ahora vamos hacer exactamente lo mismo, yo por mi parte les puedo asegurar detrás de cada uno de ellos para que las sanciones se interpongan a la mayor brevedad posible”, señaló.

Respecto a la decisión de incluir la activación de la Cláusula Democrática del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, Bauzá sostuvo que no fue una decisión “espontánea” debido a que conversaron con representantes de la oposición nicaragüense quienes apoyaron esta moción “hemos hablado, yo personalmente con diferentes personas que representan a la oposición nicaragüense y estaban de acuerdo que se solicite precisamente esta cláusula democrática para salir del Acuerdo de Asociación”.

Para el parlamentario europeo si no se activa la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación, el dictador Daniel Ortega se seguirá “riendo” de las instituciones europeas y del pueblo nicaragüense.

“Lo único que entienden los dictadores es de presión y de presión internacional, el hecho de no de salir del Acuerdo le permite seguir riéndose no solamente de la instituciones europeas a la hora que no cumplan con sus acuerdos y con el contenido de las mismas, sino de quien se están riendo directamente es del pueblo nicaragüense. Yo les pregunto a ustedes ¿qué es lo más importante la vida, la democracia o una serie de miles de millones de euros? que se podrán recuperar inmediatamente, en el momento que Nicaragua tenga la libertad, en ese sentido nadie tiene ningún tipo de vida, los dictadores solamente entienden de presión internacional”, recalcó Bauzá.

El eurodiputado insistió en la necesidad de la liberación de los presos políticos y reformas electorales que permitan elecciones libres y transparentes y agregó que la Unión Europea quiere ser “fedatario” en el momento que se cuenten los votos.

“La modificación del sistema sistema electoral que nos permitan elecciones transparentes y libre, personas que quieran presentarse como candidatos lo puedan hacer en total libertad y que no puedan estar condicionadas que el dictador diga quienes pueden y quiénes no, en función de unas leyes que lo que hace es quitar de enmedio al posible candidato opositor que le ganaría de forma aplastante. Por otra parte, nosotros desde aquí queremos estar presente, queremos ser fedatarios a la hora que sea el recuento, asegurarnos que en ese recuento no hubo fraude electoral, un recuento transparente y queremos por lo tanto ser fedatario de esas elecciones”, manifestó.

Bauzá reiteró a los nicaragüenses “no están solo” “hoy estamos mucho más cerca y a medida que se acerca el tiempo que falta para las elecciones, muchas gracias por su entereza, su coraje, su fuerza, y en estos momentos de dificultad en un proceso de dictadura y sabemos que es tremendamente duro, pero estamos cada día más seguro que no están solos”, expresó en una entrevista con la Cadena de medios independientes Despacho 505, 100%Noticias, Nicaragua Actual y la Lupa.