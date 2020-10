Directiva de Alianza Cívica se sale de Coalición Nacional

Alianza Cívica decide con 15 votos a favor y 6 en contra retirarse de Coalición Nacional confirmó el doctor Ernesto Medina, representante del sector académico en la ACJD.

En el programa la Mesa Redonda que dirige el periodista Sergio Marin, Medina aseguró que la decisión es una “derrota” y “retroceso” para los grandes problemas que enfrenta el pueblo de Nicaragua que busca Justicia y Democracia.

“Se ha argumentado que la Coalición no tenía ninguna perspectiva, ningún futuro, somos conscientes de los problemas que tiene la Coalición como organización, pero pensamos que la solución a este problema no era retirarse, con la importancia y el peso que tiene la Alianza Cívica y pretender que la alianza después de este otro fracaso ahora va a patear con bola”, manifestó Medina.

Medina informó que la semana pasada presentaron en el seno de la Alianza una propuesta como una alternativa ante la posibilidad de retirarse de la Coalición Nacional “es una propuesta que se presentó la semana pasada y para mí es una irresponsabilidad, debimos haber esperado que la discutiéramos y la aprobáramos para ver si eso es una alternativa para dar un paso tan importante como el día de hoy”, indicó.

El académico reiteró que la ruta de “unidad” se encuentra en la Coalición Nacional debido a que ahí está representado una gran mayoría del sentir del pueblo “Nos mete en un nuevo problema una carga ideológica que es injusto con los problemas que tiene la oposición para consolidarse ponerle un componente ideológica” y lamentó que el plan de siete puntos que presentó Juan Sebastián Chamorro, Director Ejecutivo de la Alianza Cívica no fue presentado en la Alianza “están saliendo hasta ahora con un plan de siete puntos, que está mencionando el secretario técnico, el cual conocí por los periódicos pero esas cosas deberían haberse discutido en la Alianza”.

Armando Herrera, miembro de la Alianza Cívica en Madriz, hizo fuertes críticas a la organización por la decisión de separarse de la Coalición y aseguró que el 94% de territorios de la AC se queda en la Coalición.

“El 24 de septiembre nosotros fuimos coherentes con el plenario al decir que el sector territorial que es el músculo de la Alianza Cívica que le da legitimidad a la Alianza Cívica. Hicimos una consulta con todas las bases con la clase médica ,con el campesino con el día pie y más del 90% expresó que la Alianza Cívica debería de quedarse dentro de la gran unidad en la Coalición Nacional, ese mensaje todo el territorio nacional se lo hicimos llegar al plenario. Sin embargo el día de hoy vemos que no importó el espíritu de abril, no importó los presos, no importa la represión ni tampoco las ansias de libertad. Nosotros sabemos que sólo unidos podemos ser contundente en contra del régimen, sin embargo nosotros vamos a cerrar filas dentro la Coalición Nacional”, manifestó Herrera.

Armando Herrera, coordinador nacional territorial de la @AlianzaCivicaNi hace fuertes criticas por la decision de separarse de la @Coalicion_nic Herrera dijo que mas del 90 por ciento de los territorios apuestan a la unidad, por lo que se quedan dentro de la @Coalicion_nic pic.twitter.com/iVBEMOrLNw — Emiliano Chamorro / El Portavoz (@EmilianoCHM69) October 26, 2020

Para Herrera la “casa” de la unidad está en la CN “no vamos a cesar en la búsqueda de la unidad, en la única casa, en el único tren y pista de unidad que se llama Coalición Nacional de ahí no hay otro, eso es unidad, nosotros no vamos a dividir, el músculo de la alianza y el territorio de la Alianza Cívica vamos a cerrar filas con la Coalición Nacional, aunque a estas alturas ya deben estar reponiendo con figuras postizas a quienes no les ha costado, ni ha levantado el estandarte de la Alianza Cívica, nos quedamos dentro de la Coalición Nacional entiéndase bien”, dijo.