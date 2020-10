Grupo de Alianza Cívica que se queda en Coalición Nacional baraja nombre sin perder "génesis" de Alianza

Según Herrera una "inmensa mayoría" de los territorios va a cerrar filas con la Coalición Nacional

"Alianza Cívica del pueblo", "Alianza Cívica de los territorios" son algunos de los nombres que barajan los miembros de la Alianza que decidieron quedarse en la Coalición Nacional, luego que el pleno de la organización con 15 votos a favor y 6 en contra decidió retirarse de la Coalición.

Ante el reclamo que hizo en un comunicado la Alianza Cívica que denunció la supuesta "usurpasión" de su marca por parte del grupo de territorios, el doctor Armando Herrera aseguró que "en estos días vamos a tomar una decisión, siempre teniendo en cuenta la génesis de la Alianza Cívica porque es el estandarte que hemos levantado y nos vamos a llamar la Alianza Cívica de la unidad, o bien la Alianza Cívica del pueblo o bien la Alianza Cívica de los territorio o Alianza Cívica nacional, ya surgirán las ideas en el camino" adelantó Herrera.

Según Herrera una "inmensa mayoría" de los territorios va a cerrar filas con la Coalición Nacional, esto en respuesta a una declaración que brindó el asesor de la Alianza Cívica, Eliseo Núñez a Confidencial donde expresó que a nivel departamental son 22 de 150 integrantes de la Alianza que decidieron desconocer la voluntad del pleno de la organización y se quedan en la Alianza. Y que a nivel municipal son 23 de 1,320 integrantes de directivas que decidieron apoyar al grupo de que mantiene en la Coalición.

Para el exmiembro de la Alianza Cívica, Doctor José Pallais, no existe problema jurídico con el nombre de la organización porque la Alianza Cívica "no tiene personería jurídica, tampoco nadie tiene registrado el nombre como una marca, no existe un conflicto que pueda resolverse en los tribunales o que sea una cuestión de derecho".

"Aqui es un diferendo en cuanto a dos grupos que expresan que ellos representan desde las bases desde los territorios la misión y visión de la Alianza Cívica, que desde luego está basada en un puente para la unidad" dijo Pallais.

Pallais quien es asesor de Fuerza democrática nicaragüense (FDN) dentro de la Coalición Nacional manifestó que esta plataforma de oposición "no va a involucrarse en respaldar, a quién le corresponde o no le corresponde, quién se queda con el nombre o no. La Coalición respalda que esta es la casa de todos. Lo único que estamos recomendando es que no se vuelva el tema del nombre en el centro de este conflicto, que este conflicto es entre unidad y división y que lo importante es apostar por la unidad" expresó.

Sobre el tema de quien es dueño o no de la marca Alianza Cívica, el Doctor José Dávila, miembro del pleno de la organización aseguró a 100% Noticias que la Alianza "No está inscrita como institución en los registros del gobierno, y su representación en los hechos la tienen su Coordinador General y su Director Ejecutivo, quienes son sus voceros oficiales".

Dávila recordó que luego de Agosto del 2019 la Alianza "se conviritó en una instancia permanente de lucha civica, diseñó sus estructuras, elaboró sus estatutos y definió sus estrategias de lucha. Tiene su reconocimiento político nacional e internacional, y toma sus decisiones con los mecanismos democráticos que le señalan los estatutos, las cuales son vinculantes para sus miembros".

Este jueves, la directiva de la Alianza Cívica emitió un comunicado en el que señala que solamente el Pleno de la organización tiene la facultad, por la vía de los estatutos, de nombrar representantes o delegados a instancias políticas. Esto a proposito del nombramiento que hizo el grupo de territorios de la Alianza de sus tres representantes ante el Comité de la Coalición Nacional. Estos nombraron a Diego Reyes, Armando Herrera y Ernesto Medina. Este último dijo a Confidencial que esto fue “una iniciativa de ese grupo” que “no tiene mi anuencia” y añadió que les ha solicitado “que lo aclaren” y que, por ahora, sigue “esperando que lo hagan”.

“Ninguna persona puede, en supuesta representación de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, auto nombrar a nadie frente a la Coalición Nacional o cualquier otra organización. Consideramos un abuso que se utilice el nombre de nuestra organización para fines políticos” reza el comunicado.