Miembros de la Coalición Nacional expresaron su rechazo y condena a la nueva "Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación" que inhibirá las candidaturas de los opositores en Nicaragua que el régimen de Daniel Ortega considere "terroristas", "golpistas" y que pidan sanciones.

Para el activista de la Unidad Nacional integrante de la CN, Félix Maradiaga esta ley es otro "absurdo" de la "tiranía huérfana que busca desesperadamente cualquier artimaña de su inminente derrota en un escenario electoral" y adelantó que "las leyes injustas no son ley y no las vamos a obedecer".

"Es una patraña que llevaría a inhibir a millones de personas en Nicaragua que al unísono hemos pedido y seguiremos pidiendo sanciones" insistió Maradiaga quien es uno de los opositores que se perfila como precandidato presidencial.

El líder de la UNAB, advirtió que "aunque quieran fabricar un circo electoral con candidatos de paja, también es inevitable que en ese caso el régimen sea desconocido por la comunidad internacional".

"Ortega, Chayo ¿cuál es el miedo a que hayan eleccions libres?, no son ustedes los que dicen que somos puchos, entonces ¿cuál es el miedo a que sea el pueblo el que decida?, ¿por qué encarcelan a opositores si ustedes dicen que somos minúsculos? (...) ustedes además de asesinos, también son unos cobardes, pero les digo que no tenemos miedo, las leyes injustas no son ley, y no las vamos a obedecer, vamos a seguir organizándonos en cada rincón de Nicaragua contra viento y marea y nada ni nadie nos va a detener, porque el pueblo de Nicaragua ya sabe cual es la ruta con o sin elecciones" reprochó Maradiaga a la pareja dictadora.

Ortega quiere seleccionar a candidatos a su medida para farsa electoral

Medardo Mairena, líder del Movimiento Campesino y quien aparece en primer lugar en varias encuestas consideró que con esta ley Ortega "lo que demuestra es miedo" a los nuevos liderazgos surgidos tras insurrección de abril del 2018, entre ellos los excarcelados políticos.

Denunció que Ortega "pretende seleccionar al candidato que iría a competir con él en esta próxima contienda electoral" e hizo un llamado a la unidad de los diversos sectores de oposición organizada.

"Este es el momento de unir esfuerzos, porque solamente juntos vamos a porder derrotar a esta dictadura (...) creo que aquí es momento de cerrar filas todos los nicaragüenses que queremos justicia y democracia" manifestó Mairena.

Para el jurista José Pallais, asesor de Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) en la Coalición Nacional, lo que pretende Ortega con esta nueva ley es "perfeccionar el fraude" al "restringir la participación de la verdadera oposición", y agregó que quiere "armar un nuevo circo, armar una nueva farsa donde solo tendrán oportunidades aquellos que se sometan a sus reglas que tengan un acuerdo con el régimen para fortalecer al régimen, en la linea de falsificar unas elecciones".

Indicó que Ortega pretende "escoger él a su competencia, él va a decidir quien le conviene que compita, quien le favorece para continuar en el poder".

Pallais considera que esta ley está diseñada para que el dictador la aplique de forma arbitraria y sin dar el "derecho a la defensa" y cuestionó ¿quién va a decidir?, ¿quién es el que inhibi, solo que le parezca a alguien que deben inhibirlo?

Esta nueva ley se suma a la Ley de Agentes Extranjeros y Ley de ciberdelitos, con las que Ortega quiere callar a las voces críticas.

La "Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación" establece que quienes "encabecen o financien un golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que formente o inste a actos terroristas, que menoscaben la independencia, la soberania, la autodeterminación y que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, no podrán optar a cargos de elección popular".

Este lunes sesionan de forma extraordinaria los diputados en la Asamblea Nacional donde se aprobaría la citada ley.