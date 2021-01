Jóvenes opositores llaman a votar contra Daniel Ortega en noviembre

MANAGUA - Una agrupación de jóvenes, miembros de la opositora Alianza Cívica ha iniciado una campaña para llamar a la ciudadanía a votar y organizarse para derrotar a los sandinistas por la vía electoral en noviembre del 2021, y así poner fin a más de 13 años de gobierno consecutivo de Daniel Ortega en Nicaragua.

Como una forma de incentivar a la ciudadanía para participar en las futuras elecciones, los jóvenes han divulgado afiches que muestran la cara de Ortega con la palabra “versus” junto a los nombres y rostros de líderes opositores.

En uno de ellos se observa el rostro del líder estudiantil Lester Alemán, junto al de Ortega.

Alemán, es un estudiante universitario que se hizo muy conocido a nivel nacional e internacional, cuando en mayo del 2018, arrebató la palabra al presidente Ortega, exigiéndole su dimisión inmediata, durante el primer intento de diálogo nacional para poner fin a las protestas.

Esta forma de propaganda electoral ha generado críticas de otros jóvenes e incluso de simpatizantes sandinistas.

“Yo me mostré abierto a las críticas, pero fue una forma de despertar a la ciudadanía. No puede dormirse. No podemos echarnos atrás. El cálculo de Ortega es justamente anticiparse a una derrota electoral por las leyes aprobadas. Que la oposición llame al abstencionismo, pero no nos vamos a unir al discurso del abstencionismo y la derrota y por eso hemos demandado reformas”, enfatiza Alemán.

Pasada la euforia por las revueltas antigubernamentales que surgieron en Nicaragua durante el 2018, cuando miles de manifestantes, encabezados por jóvenes y estudiantes, pedían la salida de Ortega, el panorama actual ahora es otro.

El llamado a organizarse y votar, ocurre en medio de críticas de otros sectores, debido a que en el país aún no se logra concertar la anhelada unidad opositora, pese a fallidos esfuerzos.

Tampoco se han realizado las reformas electorales a las que el mandatario sandinista se comprometió con la Organización de los Estados Americanos (OEA) para garantizar un proceso limpio y transparente.

“Quisiera aclarar que no estamos traicionando, ni avasallando las demandas de abril de 2018, tampoco dándole la espalda a lo que nos convocó”, señala Alemán a la Voz de América.

Además, explica que el objetivo es “traer la narrativa hacia el escenario que hemos identificado como definitivo. Al final de cuentas el proceso electoral no puede ser esperando que Ortega te venga hacer la campaña ni te diga el tiempo en que se debe hacer”.

Alemán tiene claro que las condiciones actuales son difíciles en el país, y menciona que, aunque el mandatario sandinista no ha realizado reformas electorales, ni tampoco ha retirado la presión ejercida contra los opositores, la oposición debe prepararse desde ya, cuando falta menos de un año para los comicios.

“Hemos hablado de que hay que salir a votar, de que hay que promover la cedulación en los nicaragüenses. Hablamos de crear la alianza opositora, hablamos de presentar un proyecto de gobierno, de cautivar al nicaragüense, cautivar a ese 70% que es el que va a decidir sobre el futuro del país, todo esto, pero sin desatender lo urgente como es la liberación de los presos políticos. Creemos que es posible”, afirma Alemán.

El llamado al voto de los opositores resurge tras más de dos comicios en donde los grupos que adversan a Ortega llamaban a la abstención.

En 2016, cuando Ortega fue reelecto por tercera vez consecutiva, un grupo de intelectuales y opositores llamaron a una “abstención activa”, misma que se vio reflejada en las urnas en ese año.

La oposición de ese entonces aglutinada en el Frente Amplio por la Democracia (FAD), organizó un proceso de observación de 500 mesas de votación en todo el país y según sus resultados preliminares la abstención en esta elección pudo superar el 70%.

Pero la debilidad del mandatario como consecuencia de la presión internacional y el rechazo de miles de nicaragüenses por la masacre perpetrada en abril de 2018, marca la diferencia, según Alemán.

Grupos de jóvenes cautos

Por otro lado, otro grupo de jóvenes opositores que conforman la Coalición Nacional, la organización más grande del país hasta el momento, considera que si bien es importante que la población se organice para el escenario que se presente, y así poder actual acorde al mismo, “siempre deben tomarse en cuenta factores que puedan permitir a la ciudadanía ejercer sus derechos”.

Aritz Báez, un estudiante universitario que fue expulsado de su centro de estudios por unirse a las protestas antigubernamentales de 2018, considera importante que existan condiciones necesarias para que un evento electoral se desarrolle.

“Debe haber respeto a los derechos constitucionales de la ciudadanía, observaciones internacionales, libertad para los presos políticos, deben desarrollarse procesos de consulta ciudadana, y el proceso de elecciones debe ser libre y transparente para generar un cambio en el sistema político de este país”, señala Báez, el joven opositor.

Considera que las elecciones son una vía “que nos podría ayudar a salir de la dictadura mediante procesos libres y transparentes. Para lograr todo esto es necesario la organización ciudadana y el respeto a garantías mínimas que hagan posible ese escenario”.

Pero a diferencia de Alemán, la agrupación de Báez primero plantea seguir organizándose.

“Es sumamente necesario que la población nicaragüense se organice y logre elegir de manera adecuada y mediante procesos democráticos y libres, a quienes estarán al frente del país, por ejemplo, dentro de la UNAB se desarrollará su proceso interno para seleccionar a la persona con mayor aceptación”, explica.

Llamado al voto es importante, dice analista

De acuerdo con el exdiputado liberal Eliseo Núñez, la intensión de Ortega antes de realizar o no reformas, es lograr colapsar a la gente con el tema electoral. Núñez considera que darle utilidad al voto “es algo que es urgente de hacerlo”.

“La campaña de decir que las cosas se solucionan en las elecciones es correcta, salvo que Ortega colapse el sistema. Aún no lo ha hecho, aparentemente va encaminado hacia eso sino da ningún tipo de condiciones, que pareciera que eso va a pasar, pero definitivamente no podemos bajar las manos antes de no dar la lucha y la lucha por unas elecciones libres es lo que debemos hacer ahorita”, dice Núñez a la VOA.

Los estudiantes lideraron las protestas contra el izquierdista gobierno de Daniel Ortega en abril de 2018, cuando se aprobaron unas reformas al seguro social. Las manifestaciones dejaron más de 300 muertos por la represión estatal, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la actualidad los movimientos de jóvenes insurgentes se encuentran dispersos en diferentes bloques de oposición, en medio de la polarización que vive el país, sumado a los intentos de unidad a tan solo 10 meses de que se celebren las elecciones generales.