9:13 a.m.

El dirigente de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro anunció que renuncia al cargo directivo para dedicarse a la política con más libertad, luego expresar su interés en ser candidato a la presidencia.

En una entrevista por Acción 10, Chamorro explicó que los estatutos de la Alianza Cívica prohíben que el director ejecutivo participe en actos de proselitismo político.

“A partir de hoy, estoy renunciando al cargo de director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia del cargo de director ejecutivo porque los estatutos en su artículo número 15 establecen que el director ejecutivo no podrá o sea abstendrá de participación en proselitismo político porque podría representar un conflicto de interés. En diciembre hablé con el pleno para en enero anunciar esta decisión y a partir de este año dedicarme con un poco más de libertad a la actividad política”, dijo.

LEER MÁS: Juan Sebastián Chamorro renuncia a la dirección de la Alianza Cívica, busca candidatura presidencial

Respecto a la unidad de las fuerzas opositoras, el activista visualiza un “acuerdo político” con la mayoría de los movimientos y partidos de oposición, en la que se busca un mecanismo competitivo y participativo en el que la población decida quienes son los candidatos.

“Si vamos a tres bandas no vamos a poder llegar a la tierra prometida que queremos todos, estamos hablando de la importancia de la unidad, lo que ha pasado es que todo mundo quiere aflojar lo menos posible, pero en el fondo estamos hablando de unidad (...) Ir a distintas bandas sería un completo error y dividirá el voto, lo fundamental es un acuerdo político, yo visualizo un acuerdo político de la mayor parte de las fuerzas opositoras, tal vez no vamos a poder obtener la unidad absoluta, pero que la gente pueda ver que hay una fuerza que agrupa a la mayoría de las fuerzas políticas en una opción que haga que sea la abanderada de la causa contra de la dictadura”, manifestó.

Según Chamorro, hace dos meses presentó una propuesta de acuerdo político el cual asegura casilla única y candidato único “un proceso competitivo de selección y los que no queden apoyen a los que quedaron, selección de los diputados de la Asamblea Nacional, que sea participativo para que la gente se sienta representado con totalidad, ya estamos llegando a un acuerdo con distintas propuestas y un compromiso de una agenda legislativa que vaya enfocada en la recuperación económica, atracción de inversiones, generación del empleo, justicia particularmente para los encarcelados y para los familiares de asesinados y todo lo que tiene que ver con el tema de institucionalidad y democracia”, indicó.

SEGUIR LEYENDO: Félix Maradiaga se postulará en elección interna de UNAB para candidatura Presidencial

El opositor insistió que el “vehículo” apropiado es Ciudadanos por la Libertad (CXL), pese a que este partido se resistió a unirse en la Coalición Nacional por la presencia del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y miembros del Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

“Creemos que es un vehículo apropiado para montar toda la estructura de unificación porque efectivamente no puede ser con una sola organización, no puede solo un partido político, no se puede sino desde la confluencia de todas las agrupaciones políticas particularmente sobre la Azul y Blanco”, manifestó.