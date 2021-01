Tras las descalificaciones de la representante del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey, hacia la Coalición Nacional y Unidad Nacional a las que señaló de no “existir”, el analista político José Pallais lamentó el discurso de Monterrey el cual no esperaban dentro de la Coalición Nacional.

“Si bien expresa que está abierta la unidad, no es una posición muy afortunada, muy constructiva, no es lo que los nicaragüense esperábamos escuchar, esperábamos que dijera unámonos, qué es lo que se requiere en todas las fuerzas, no esperábamos que continuará con su discurso de únanse a mi, yo voy a liberar eso no ha funcionado en el pasado, ni tiene posibilidad de funcionar en el futuro el país”, manifestó Pallais a 100%Noticias.

Pallais señaló que la situación compleja que atraviesa la nación requiere despojarse de las actitudes de “imponer” y promover un cambio en favor de Nicaragua.

“Querer hacer las cosas a su manera, considerarse que está por encima de los demás despreciando las fuerzas que están contenidas en quienes lucharon en abril del 2018, quienes tuvieron la bandera azul y blanco y la siguen sosteniendo. Quieren un cambio y el cambio también que aspiran implica un cambio en los partidos políticos en su actitud, en reconocer que han estado al servicio del régimen y que también ellos deben cambiar en beneficio de esa unidad y de Nicaragua”, indicó.

LEER MÁS: Medardo Mairena no descarta postulación presidencial, pero depende de la decisión de su Movimiento

El analista espera que la posición dura de Monterrey sea una táctica para verse “negociadora” frente a otras fuerzas de oposición.

“Un poco de desilusión, ojalá sea una oposición de fuerza inicial, una posición dura negociadora pero que pueda modificarse, uno no puede decirle a los aliados pueden ser aliados mío pero primero dividanse y vengan aquí a reconocerme como la cabeza, la guía del esfuerzo de unidad, eso no abona a lo que los nicaragüenses y hombres democráticos y de buena fe quieren ver y aspiran, espero que sea una táctica para verse o considerarse que está en una posición negociadora pero arrancando como lógicamente les gusta algunos con una posición dura para después abrirse”, señaló.

José Adán Aguerri, representante del sector empresarial en la Alianza Cívica señaló que la “unidad” es con la población no con organizaciones que están en “estira y encoge”.

“La unidad es más que nada con la gente, con la ciudadanía, con esa población que hoy no pertenece a esta burbuja donde estamos estas organizaciones en estira y encoges”, dijo.

LEER MÁS: Daniel Ortega "sueña" con regresar a esquema de pacto, dicen opositores tras propuesta de diálogo nacional

El ex líder del sector privado, manifestó que habrá más de un candidato en las elecciones presidenciales “Creer que habrá un solo candidato contra Daniel Ortega, no va a pasar, no ha pasado en el pasado, va haber más de un candidato, que esa ciudadanía identifique con su voto útil para ver ese cambio, que identifique que el futuro está de este lado (...) la gente tiene que saber dónde está el futuro, la gente se tiene que identificar no solo con el candidato, se tiene que identificar con programa, equipo”, declaró a los medios de comunicación, tras la conferencia de prensa entre Ciudadanos por la Libertad y Alianza Cívica.