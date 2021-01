“Yo espero que no vayamos divididos, que todos encontremos la manera de unirnos” aseguró la Presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) Kitty Monterrey, pero continuó desconociendo como bloque opositor a la Coalición Nacional y la UNAB.

Doña Kitty quien causó revuelo este miércoles con sus declaraciones por asegurar que "la Coalición Nacional no existe, ni la UNAB tampoco", lamentó muchas de sus afirmaciones, pero luego las continuó reiterando en entrevista en canal 10.

"Es lamentable muchas de las declaraciones que si las dí, pero que salieron del contexto en que las dí porque no es lo mismo escuchar la pregunta y la respuesta correspondiente" dijo la controversial Presidenta de CxL.

Agregó que "lo que dije, que yo no reconozco como bloque opositor a ninguno de los dos (Coalición Nacional y UNAB), obviamente las organziaciones que lo integran tienen que ser reconocidas porque sí existen".

Monterrey continuó "pero que reconozca a la Coalición, no, si aqui oposición somos todos, nadie va a discutir que esta alianza que acabamos de formar ayer es un bloque opositor. Nadie tiene el derecho de decir yo soy la oposición, ni siquiera nosotros".

Mónica López de la Articulación de Movimientos Sociales (AMS) integrante de la Unidad Nacional y por ende de la Coalición, consideró que CxL quiere "destruir" a la UNAB y Coalición.

"Insensato e irresponsable que la prioridad para CxL, en palabras de su presidenta, sea destruir a la Unidad Nacional y la Coalición Nacional cuando tenés un país destruido por la dictadura asesina de los Ortega-Murillo. Esa posición proviene de un extremismo ideológico peligroso" escribió López en su cuenta de twitter.

Monterrey descalifica al PRD y al MRS le dice que no pueden controlar oposición

La Presidenta de Ciudadanos por la Libertad, la arremetió contra el Partido Restauración Democrática, (PRD), a quienes el Consejo Supremo Electoral les dió la personería jurídica en el año 2017, al igual que a CxL.

Monterrey aseveró que "las otras casillas que están disponibles, están bajo el control de Ortega, habrá que esperar a ver qué les manda hacer Ortega" y puso de ejemplo al PRD, que integra la Coalición Nacional.

"El PRD, y vamos a hablar únicamente del PRD porque obviamente es el partido que está dentro de la Coalición, el PRD no tiene estructura territorial para nada, y eso no lo digo yo, lo dice todo el mundo, no es invento y ni estoy tratando de descalificar a nadie, son cosas reales. En el 2016 que tivimos la farsa electoral en este país, porque habían destituido a todos los diputados del PLI, les habían quitado su personería jurídica, Saturnino Serato participó en ALN, y hoy en día es el representante legal del PRD, ¿qué te dice eso?, de que ha habido entendimiento con el FSLN, no me voy atrever a decir que si se mantiene o no pero obviamente existe la posiblidad y mientras exista esa posibilidad también existe la posibilidad que Ortega lo mandate a hacer lo que a él le conviene" acusó Monterrey.

También señaló al PLC por el nuevo pacto que mantiene con el FSLN, ahora bajo la dirección de María Haydeé Osuna, cuya bancada en la Asamblea Nacional ha quedado en evidencia por votar en bloque con el oficialista FSLN.

Monterrey considera que para Mayo se tiene que tener definido si la oposición va unida en un solo bloque, pero lo que actualmente se avizora es que irían a 3 bandas, "eso es lo que pareciera, pero tenemos que hacer el mayor esfuerzo para sumar. Si mañana el PRD deciden que pueden sumarse a esta Alianza, por supuesto que aceptamos en esta alianza" dijo.

Sobre el MRS, Doña Kitty Monterrey aseguró que por el peso que tienen no pueden pretender controlar a la nueva oposición y si van a ingresar a esta alianza con CxL y Alianza Cívica, deben integrarse a un sector de la Alianza Civica, conocida popularmente como Alianza empresarial.

"Si ellos hablan con la Alanza Cívica y encuentran el espacio debido dentro del sector que corresponde en la Alianza, yo creo que es lo correcto, lo que no sería correcto es querer ser ellos los que controlan a la nueva oposición de este país realmente en eso yo no estaría de acuerdo, una cosa es que tengan el espacio, de acuerdo al peso que tienen que es muy poco y otra decir ustedes van a manejar el vehículo" precisó Monterrey.

La Presidenta de CxL aclaró que no es la vocera de esta alianza electoral con la Alianza Cívica, y que en los próximos días nombrarán a un vocero o vocera. En toda la entrevista hizo énfasis que quienes quieran integrar esta Alianza Nacional Opositora, tienen que ingresar vía Alianza Cívica e integrarse a los sectores que tiene dicha organización.