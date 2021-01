En esta entrevista Aguerri, explica el mecanismo en construcción para ser parte de la Alianza electoral convocada por la Alianza Cívica y CxL, el papel del gran capital en este año electoral, los posibles mecanismos que utilizarían para la escogencia de candidatos de elección popular y el desafío que tienen para consolidar la alianza electoral. Entre mayo y junio ya tiene que estar conformada porque en Junio se tendría que inscribir ante el Consejo Supremo Electoral.

El expresidente del COSEP José Adán Aguerri, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, prácticamente se distanció de las declaraciones de la Presidenta de CxL, Kitty Monterrey que desconoció la existencia de la Coalición Nacional (CN) y de la Unidad Nacional (UNAB).

Aguerri sostuvo que buscarán esa unidad "amplia" e "incluyente" que acordaron con CxL el pasado miércoles cuando dieron a conocer seis puntos, similare a los ya expuestos por la Coalición Nacional.

"En ese sentido es una siutación que abordaremos en el tiempo con difrentes actores que incluye por supuesto a la Unidad Nacional e incluye a los otros miembros que puedan estar en este interes como el PRD u otros que puedan estar dentro de la Coalición" afirmó Agueri en 100% Entrevistas con Lucía Pineda.

¿Con el llamado únanse a mí que hicieron ayer (miércoles) están forzando a la desaparición de la Coalición Nacional y la UNAB, y quedarse CxL y Alianza Cívica como único bloque opositor?

No, no estamos, de nuevo, esa es la interpretación que cada quien le quiera dar al llamado. Estamos ante una oportunidad, voy a los 6 puntos que quisimos presentar, primero que estas elecciones sean justas, limpias y transparente y aqui hay unidad. Todos los sectores compartimos que esa unidad pasa por las reformas electorales que son necesarias y que están expresasdas en la comunicacion de la OEA de octubre del año pasado (...) en segundo lugar esa unidad pasa por la liberación de los presos polítiocs (...) luego, esas dos carreteras que son responsabilidad del régimen que se construyan, tomamos la decisión, que si vamos a ese proceso electoral o no vamos a ese proceso electoral (...) Como Alianza Cívica hemos apostado a la unidad, no nos ha funcionado en el pasado, pero seguimos apostando a esa unidad creíble.

¿Ustedes apuestan a que sectores de oposición irán dividido en 2 bandas, por un lado CxL y Alianza, y la Coalición Nacional-UNAB en casilla del PRD ?

No. lo que yo plantié, y lo he venido planteando, es que refiriéndome a la historia electoral de Nicaragua. El caso nuestro es distinto al de Estados Unidos que vos ves, es entre dos candidatos. En el caso de Nicaragua nunca ha sido una elección entre dos candidatos y lo que manifesté es que habrá un esfuerzo por la división. Yo no descarto la posibilidad que si ven que hay alguna ganancia (de parte del régimen) en otorgar personerías jurídicas para dividir (...) Eso es lo que estamos planteando que va a ser muy difícil que veamos en este proceso electoral, si llega haber, con las condiciones adecuadas, encontremos que en esa boleta solo van a ir dos personas (...)

Importante diferenciar entre los que hoy dicen que la salida no es electoral y los que creemos que la salida es electoral. Nosotros estamos en un período muy importante porque de aqui a mayo tenemos que definir si se aceptan esas condiciones que ha planteado la OEA y la Unión Europea, (...) si se aceptan esas condiciones, nosotros tenemos que seguir avanzando en el proceso de defensa electoral. Estamos trabajando en esa defensa electoral y si se dan que la gente sepa que está en sus manos con su voto y poder salir a votar por el futuro de Nicaragua, no importa que vayan 10 candidatos, pero si la gente sabe escoger cuál es ese candidato que aglutine a esos sectores en función de nuestros objetivos que hemos planteado, que compartimos en gran medida con la mayoría de los otros sectores, va a ser más importante entonces ese trabajo que nos toca hacer.

¿Cuál es el mecanismo de ingreso a esta Alianza Nacional opositora?

Se habla en el punto sexto de la conformación de un equipo, de un trabajo que se tiene que construir, aqui no hay una alianza todavía construida. Recordemos los tiempos, el tema de la alianza electoral es para registrarse en el mes de junio y ahorita lo que estamos hablando es de una alianza pre-electoral y lo que estamos haciendo en esta alianza pre-electoral es que si mañana, nos ponemos cada quien con identidad propia de que tenemos que empujar el proceso de reforma electoral en donde podamos motivar a la población, decidamos hacer una campaña pública o apoyar una campaña pública para activar en sus mentes que este es el camino cívico y pacífico para lograr la respuesta a su demanda familiar, obviamente dejando claro de que tenemos que seguir presionando para lograrlo. Esta situación no nos limita para poderlo hacer con los otros.

Esto no debe de pasar más allá de mayo, para mayo todas estas discusiones, quiénes son parte de esta alianza, cómo podemos ir unidos, cuál es ese equipo, cuál es ese programa, cómo atendemos esa estrategia comunicacional, cómo acercamos a la ciudadanía, como ir ante las condiciones que no tenemos hoy de hacer proselitismo político, ese ir casa a casa, hacer uso de tecnología para poder comunicarnos entre la gente, ente nosotros...es ahi donde se va ir trabajando, y ojalá podamos tener ese acercamiento para poder tener esa máxima unidad posible.

Hay gente que va a decirte no solo hoy, sino que en mayo, que ellos no apuestan a las elecciones. ¿que hacemos entonces?, se quedan afuera y esta es parte de la realidad, habrá otros que en mayo van a decir bueno hay condiciones, si las hay perfecto y si no las hay, va haber otro secrtor que va a decirte no las hay, yo no voy a elecciones. Todo eso es un proceso que está por verse, por eso nosotros ponemos los bueyes antes que la carreta.

¿Las organziaciones que quieran ser parte de esta alianza, se tienen que integrar a los sectores de la alianza cívica?

Este es un tema que tendrá que definirse.

¿Pero Doña Kitty dice que se integren a sectores de la alianza?

Doña kitty habla como cxl nosotros somos Alianza Cívica. Ayer (miércoles) se inició un proceso de construcción de esa alianza, ese proceso tiene que definir cuál va a ser y cómo se va ir construyendo ese camino. En el caso nuestro ni siquiera hemos nombrado cuá es la comisión de trabajo que va a ir construyendo ese camino, entonces no nos podemos adelantar. En el caso nuestro no hemos nombrado a la comisión de trabajo que se va a sentar con la comisión de CxL para ir a trabajar estos temas.

¿Cuál será el proceso de selección de aspirantes a cargos de elección popular que se ha planteado esta alianza nacional opositora entre CxL y Alianza Cívica?

Es importante el esfuerzo que tenemos que hacer, he venido insistiendo en esto, nosotros somos parte y tratando de ejemplificarlo, sin querer ser despectivo ni nada que se le parezca, los que estamos en esta discusión somos parte de una burbuja, somos muy pocos los que estamos en estos. Somos muy pocos los que estamos todos los días en esto y hay millones de nicaraguesnes que tienen sus necesidades, y salen a buscar sus empleos (...) y cuando hablás de candidato, estamos de manera prematura para decir estos son los candidatos. Obviamente este es un proceso que no solo está referido a la fórmula presidencial, está referido a las diputaciones, y esto además hay que dejar en perspectiva claramente que este es un proceso electoral y vamos a enfrentar dos procesos electorales y el trabajo que vamos hacer hoy, es un trabajo que va a servir no solo para las elecciones de Presidente y VicePresidente y diputados, sino que es para las elecciones de alcaldes, y concejales para el año que viene, este es un proceso que inicia este mes y que culmina en noviembre del año que viene.

¿La selección va a ser por dedazo, por cuotas, cuál es la propuesta, a cuál apuestan ustedes?

Para candidato a la Presidencia, Ciudadanos por la Libertad (CxL) en su casilla no está diciendo nosotros ponemos al candidato. Lo que hay en concreto es que hay una serie de personas que han dicho nosotros estamos interesados y es una decisión personal, ellos han decidido luchar por una mejor Nicaragua, nadie los ha nombrado, pero su trayectoria los tiene con esa posición de apostar por una mejor Nicaragua.

Cuando veamos cuáles son esas personas en ese momento en que se llegue a tomar esa decisión, creo que tendrá que ser una combinación, no únicamente de dedazos en el sentido que se está queriendo vender, es decir de que si venís con este partido ya llevás ventaja no, lo que aqui hay una realidad en este país no hay condiciones democráticas para hacer elecciones primarias, es muy difícil. Decir que vamos a ir a una gran convención, porque entonces si vamos a una gran convención quien lleva la ventaja? el que tiene quizás más adeptos dentro de su organización, el que tiene más miembros. Aqui tendrá que ser una especie de mezcla, que puedan ir estas personas a la calle, buscar ese encuentro con la gente, ustedes en los medios hagan debates que esos debates generen respuestas de la gente ....es una mezcla....

¿Mezcla de qué para la escogencia?

De las limitantes que tenemos hoy que no nos permiten ir como cualquier país de hacer un proceso de primarias abiertas. ¿qué te quedan? te quedan encuestas, te quedan debates, te queda el acercamiento con los diferentes grupos de la sociedad que se manifiesten, te quedan iniciativas diversas que están apareciendo, hay iniciativas que através de las redes la gentes se manifieste, ese es el tipo de opciones son las que nos están quedando en un país como este donde no tenemos capacidad de hacer proselitismo político donde no tenemos el espacio que nos permita a los candidatos para salir, ir hacer su presentación de visión de país, ¿qué te queda? ese es el tipo de opciones que te quedan y el otro esquema es la conjugación de diferentes fuerzas que permitan apostar a que salga ese mejor hombre y mejor mujer.

¿Lo van a combinar con algún tipo de cuotas?

El tema de cuotas es una situación que se ha venido plantenado, entiendo que hay organizaciones que han venido trabajando en algún tipo de esquema de cuotas o en algun tipo no tanto de cuotas, sino una metodología para la escogencia de candidatos.

De nuevo, cuando vos llegués a sentarte, los que ya vayan a ser parte de este esfuerzo ahi en ese momento se tendrá que ver cuáles son las diferentes opciones que hay. Yo no me adelantaría en ese sentido, lo que sí tendría que decir, va a ser importante que sean los mejores hombres y mujeres, que sean parte de esas listas, que el compromiso sea con el país y que estas personas cuando lleguemos a lograr que se de este proceso y se pueda ganar el proceso y se pueda pasar a esa transición por la democracia, que estas personas vayan con el compromiso para los 5 años por el pais y no en lo personal.

¿No descartan el sistema de cuota combinarlo con las encuestas?

Todo está abierto por la limitante que desafortunadamente vivamos en un país como este.

Tengo otra consulta, como José Adan Aguerri que estuvo en el COSEP como representante del sector privado, tuvo José Adan Aguerri y me imagino que tiene contacto con el gran capital que se conoce en Nicaragua: Don Carlos Pellas, Ramiro Ortiz, Roberto Zamora, el Grupo de los Baltodano, los Coen, y similares. ¿Qué dicen ellos de todo esto que está ocurriendo en Nicaragua, ¿por qué hay un silencio sepulcral del gran capital que incluso en el 2019 promovieron el segundo diálogo?, ¿qué dicen, por que no se pronuncian?, ¿por qué no hablan?, porque también se asocia al gran capital a CxL y a la Alianza Cívica y que apuestan a ese vehículo y que a como sea todo mundo tiene que estar en ese vehículo y el que no se montó queda por fuera. Entonces ¿qué dicen ellos?, porque para una campaña se necesita dinero, ¿por qué hay un silencio en toda esta situación con la ley de inhibiciones y el estado policial en Nicaragua?

Creo que es importante que como ciudadanos antes de entrar a la pregunta, entendamos cuál es la oportunidad histórica que vamos a tener si logramos que esas dos carreteras se construyan y como ciudadanos desde el sector empresarial pasando por los diferentes sectores de sociedad civil, si eso se logra, tenemos que contribuir todos para que existan todos los recursos suficientes para que vayamos de córdoba en córdoba para lograrlo. Vamos contra toda una maquinaria que tiene los recursos, que tiene toda la propaganda que tiene todos los días las 24 horas del día sus medios trabajando (...) ese llamado a que si queremos cambiar esto no depende de un grupo, no depende de un partido político, depende de todos los nicaragüenses.

En el caso de los empresarios no ha cambiado la posición del sector empresarial, del gran capital incluido con la dos posiciones públicas que hicismos el 30 de mayo del año 2018 que todos recordamos con tristeza lo que sucedió ese día y luego la posición de diciembre del 2018. La posición de esas dos cartas sigue siendo la posición empresarial, debemos apostar a que si se quiere una salida socioecónomica no va a suceder si no resolvemos la situación política del país y eso es algo que compartimos con todo el sector empresarial, con todos los otros sectores de la sociedad, sin salida política no hay salida socioeconómica con todo lo que estamos viviendo...

¿Aceptarían un diálogo con Ortega, él se da por ganador, ¿en esta estapa aceptarían un diálogo?

Es importante que así como él está haciendo su campaña con sus bases y que está queriéndose inyectar ánimo a sus bases y que le está queriendo inyectar a sus bases que van a ganar. Creo que es importante insistir de parte nuestra que tenemos una oportunidad histórica, única si logramos que se den esas condiciones para poder lograr cambiar al país para lograr ese país donde recuperemos la justicia, la democracia, la seguridad y el progreso. Eso es parte de una campaña y nosotros somos parte de la posibilidad de si en realidad, si queremos volver a a tener un país con futuro, está de este lado no está de ese lado.

¿Aceptarían la oferta de Ortega de regresar al modelo de diálogo y consenso que lo dejaron en la constitución politica?

Yo en esto, hasta septiembre que estuve como Presidente del COSEP y por la posición pública que sigue manteniendo Mike Heally, nosotros seguimos como COSEP estableciendo que para poder ir a un diálogo económico, primero se requiere la salida política del país, sin salida política no hay salida socioeconómica, de nada va a servir, podrá servir en algún ámbito que podrás vos decir que te vas a sentar a hablar de economía pero eso no va a recuperar la confianza, eso no va a recuperar la certidumbre en general, eso no te va abrir las fuentes de financiamiento, eso no te recupera los recursos que necesitás para volver a poder tener infraestructura productiva, eso solo se va a lograr si logramos salir de la crisis política que estamos enfrentando y para eso primero es resolver el tema político después se tiene que volver a priorizar el tema económico.

¿Cuál es la estrategia que tienen para arrancar reformas electorales? ¿si hay reformas maquilladas se va a ir a esta elección este bloque que conformaron?

Ya hay gente que dice no vamos a elecciones pase lo que pase, hay otra gente que te dice vamos a eleccione si se logran las condiciones de las dos carreteras y hay otros que te dicen que hay que ir a cualquier costo porque si vos lográs que la gente salga a votar entonces no es lo mismo ir a un proceso electoral donde no vota nadie mas que los que son afines al partido de gobierno, que ir a un proceso donde salga la gente masivamente y no puedan entonces manipularse tan fácilmente las informaciones de ese proceso. Están los 3 escenarios, el problema es que vas a tener tomar decisiones en la medida que se vayan venciendo las etapas.

¿A cuál apuestan Don Carlos Pellas, Ramiro Ortiz, Roberto Zamora, el Grupo de los Baltodano, los Coen, y similares, a cuál de estas opciones apuestan?

Creo que la inmensa mayoría de los nicaragüenses apuesta a un proceso electoral que sea justo, creible, transparente y que traiga observación y nosotros mismos también ser los observadores (...) Creo que ellos son parte de esa inmensa mayoría de los nicaragüenses que están apostando a esa salida cívica, pacífica y que no retrocedamos otra vez a buscar una salida que sean al margen del civismo y de esta oportunidad que vamos a tener este año.