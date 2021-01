Exiliados analizan los tres escenarios de cara a elecciones en Nicaragua

11 a.m.

Los exiliados en Costa Rica han definido posibles escenarios electorales y desde ya se preparan para enfrentar a la dictadura en unas eventuales votaciones como una de las alternativas cívicas y pacíficas en busca de un cambio democrático.

Los grupos de exiliados y la diáspora nicaragüense han identificado tres escenarios ante el proceso electoral para enfrentarse a Ortega con reformas electorales satisfactorias, superficiales o de ningún tipo.

“Las reformas electorales se deben de seguir exigiendo, las personas que estamos en el exilio tenemos ese compromiso de seguir demandando que la dictadura Oretga Murillo ceda a estas reformas para que podamos participar en una elecciones con mìnimas garantías como son la libertad de los presos políticos y el retorno seguro de los exiliados” explicó Yasuri Potoy Ortiz de la Mesa de Articulación LGBTIQ.

Por su parte Ana Hernández, conocida como la enfermera vandálica manifestó que “Sabemos que van a ver reformas electorales pero a favor del frente sandinista, no a favor de la población, entonces no vamos a pedir, estamos exigiendo unas reformas electorales permanentes tanto en el extranejero como en el territorio nacional, porque donde hay una embajada a nivel mundial existe un territorio nicaragüense, entonces tenemos derecho al sufragio en el exilio”.

Para la representación del movimiento campesino si se dan estas reformas electorales “satisfactorias” se debe garantizar un retorno seguro para los exiliados y así participar en estas elecciones generales.

“Si hay reformas, uno de los principales planteamientos sería retornar a Nicaragua porque desde ahí es donde vamos hacer la mayor fuerza de incidencia en la participación y si no hay reformas hay que seguir viendo este tema porque el retorno no solo hay que pensarlo si hay o no reformas electorales” afirmó Nemesio Mejía representante del movimiento campesino en Costa Rica.

En estos tres escenarios identificados por los grupos de exiliados se plantean incentivar el voto.

“Es importante que los nicaragüenses asuman este compromiso de ejercer el derecho al voto, únicamente a través de los procesos democráticos es que podemos derrocar a la dictadura sin que haya más derramamiento de sangre” asegura Yasuri Potoy.

“Nosotros no podemos defender el voto sino tenemos las garantías de que nuestros seres queridos que están allá vayan a participar, tenemos que incentivar la participación del voto” dijo Eloisa Rodríguez de AJEN.

La diáspora nicaragüense en este país considera que la oposición debería de ir a elecciones con o sin reformas parciales.

“Considero que el voto se debe de defender porque ya hemos tenido diferentes experiencias, la última se definió no ir a elecciones, no ir a votar y de todas formas el régimen se la robo,, así que considero que ante todo la oposición se debe de unir, debemos de dejar ese discurso de que la oposición desunida pertenecen o tienen un alto porcentaje que él pudiera ganar a un Daniel ortega, esa es una mentalidad que debemos de cambiar, la oposición debe de unirse” señaló Carlos huezo”