Kitty Monterrey invita al PRD a sumarse a su alianza, PRD dispuesto a platicar pese a descalificaciones

A pesar de que la representante del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey acusa al Partido Restauración Democrática (PRD) de no tener estructura y ser afines al Frente Sandinista, Saturnino Cerrato, Presidente del PRD, llamó a la unidad y aseguró que Monterrey los invitó públicamente a reunirse.

“Nosotros somos un partido político independiente, a pesar que dicen que no tenemos estructura y que somos afines al frente sandinista, (Monterrey) nos invita a ser parte de esta alianza, por otro lado rechaza a la gente del MRS por los antecedentes, en definitiva hay una actitud un poco dual de parte de ella (Monterrey)”, dijo el Cerrato representante legal del PRD a Lucia Pineda Ubau en 100%Entrevistas.

Cerrato aclaró que el PRD es un partido político de oposición que cuenta con estructuras departamentales y municipales en todo el país, lo cual quedó demostrado en la conformación de las estructuras de la Coalición Nacional.

“El PRD es un partido político de oposición, no somos dependientes al frente sandinista, por eso somos oposición. (Monterrey) mencionó que no tenemos estructura, nosotros como partidos tenemos que tener estructura porque es una demanda del Consejo Supremo Electoral de la Ley Electoral, nosotros tenemos que tener la estructura, quizás nosotros no tenemos la plata suficiente para estar como ellos haciendo o sacamos spot televisivos y radiales y lo hemos comprobado dentro de la Coalición Nacional en la organización de los comités departamentales y municipales, cada uno tiene que presentar a su gente en cada municipio, no sé por qué ella insiste en que no tenemos estructura y mucho peor que seamos afines al frente sandinista”, reaccionó.

El representante del PRD señaló que están anuentes a reunirse con CxL, siempre y cuando cuenten con la anuencia y voluntad de la Coalición Nacional.

“Nosotros estamos dispuestos a platicar, a sentarnos, en un lugar independiente con ellos, desde luego tenemos que hacer saber a la Coalición de la invitación a platicar con ellos, con la anuencia y la voluntad de la Coalición nosotros desde luego podemos platicar con ellos las veces que lo consideren necesario”, reiteró Cerrato.

Durante una entrevista en canal 10, Monterrey, en dos ocasiones hizo el llamado público al PRD para sumarse a la Alianza electoral entre CxL y la Alianza Cívica por la Democracia.

"Nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo por sumar, si el dia de mañana el PRD con nombre y apellido, deciden de que desena sumarse a esta alianza, por supuesto que debemos de aceptarlos en la alianza, nosotros no debemos excluir a nadie que deseen sumarse" expresó la controversial Presidenta del CxL.

Doña Kitty volvió a reiterar "aquí hemos visto nada más la posibilidad de dos casillas existentes, Ciudadadanos por la Libertad y el PRD. Creo, me atrevo a decir que CxL es una opción fuerte y que hemos demostrado que estamos trabajando sin ese protagonismo sino que lo que realmente queremos es la construcción de una alianza (...) Si el PRD mañana desea sumarse debe de ser bienvenido, pero yo no sé que va hacer el PRD (...) yo espero que no vayamos divididos"

Respecto a las descalificaciones de Kitty Monterrey hacia la Coalición y Unidad Nacional a las que desconoció con el “No existen”, el Presidente del PRD calificó como “exabrupto” las declaraciones porque la Coalición y Unidad son una realidad ante la comunidad nacional e internacional.

“Son exabruptos que salen de la opinión particular de Doña Kitty porque la Coalición es una realidad reconocida nacional e internacionalmente, así como todas las organizaciones miembros de la Coalición somos una realidad existente reconocida por la comunidad nacional e internacional, decir que no existimos como Coalición o como organización es un error, es un error que debe ser enmendado. Somos el bloque opositor organizado desconocer a la Coalición pretendiendo jalar agua para su molino y aparecer como los únicos que componen o conforma la oposición nicaragüense definitivamente es un error y lo mejor será reconocer lo que somos y llamarnos a una gran unidad, un gran bloque unificado de oposición al régimen de Daniel Ortega”, apuntó.

El representante legal del PRD llamó a las organizaciones a dejar las descalificaciones y ser más humildes por Nicaragua “Seamos más humildes reconozcamos a los demás, no nos descalifiquemos, ese ha sido un error permanente en los nicaragüenses estar descalificando, aceptémonos unos a otros y fomentemos la unidad y la buena relación entre nosotros y podremos formar un bloque opositor más fuerte para derrocar al régimen”, dijo.