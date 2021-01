COSEP reitera que no habrá diálogo económico con el régimen mientras no se resuelva lo político

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, (COSEP), Michael Healy, expresó que no han recibido ninguna invitación del régimen de Daniel Ortega y descartó “sentarse” mientras no se solucione la crisis sociopolítica en Nicaragua.

“No hemos tenido ninguna comunicación con el gobierno en estos temas de reforma, nosotros lo que hacemos es, ocupamos a los medios de comunicación a través de comunicados y pronunciamiento le hacemos ver nuestras posiciones, pero al día de hoy no hemos tenido ningún llamado del gobierno para ver ninguna reforma en temas económicos. Sin arreglo sociopolítico nunca haber va haber una estabilidad y una solución a la crisis económica del país" sostuvo Healy.

El pasado 22 de diciembre el asesor presidencial para asuntos económicos Bayardo Arce, dijo en entrevista con canal 14 que citarían a los empresarios para dialogar, "ya el Presidente lo decía en una actividad en agosto, ya en enero nos vamos a sentar con los sectores empresariales verdaderamente interesados en la reactivación, creación de empleo para revisar las políticas económicas y seguir empujando a este país adelante", anunció Arce.

Healy reiteró que para la estabilidad política y social primero tiene que haber liberación de presos políticos, reactivación de los derechos y garantías constitucionales, cese del Estado policial, cese de la represión y persecución, libertad de movilización organización "esto es el acuerdo del 29 de marzo que está bien claro, los acuerdos firmados el 27 y 29 de marzo tienen testigos y garantes firmados por el gobierno y la Alianza Cívica y esos acuerdos hasta el día de hoy no ha sido implementados ni cumplidos por el régimen de Daniel Ortga”, manifestó Healy en una conferencia de prensa virtual.

El líder del sector privado tampoco descartó que si se dan las condiciones antes mencionadas podría abrirse la “oportunidad” para sentarse y abordar los temas económicos que aquejan al país.

“Nosotros como COSEP tomamos una decisión en abril 2018 que mientras no haya una solución a la crisis sociopolítica no va haber una sentada del COSEP en temas económicos, eso no significa que si el gobierno enseña voluntad y comienza haber la parte política con los políticos, sociedad civil, OEA, Unión Europea, para crear una reforma electoral que sea aceptada y que tengan las condiciones necesarias para que podamos tener esas elecciones libres y transparentes si se abre la oportunidad de eso puede abrirse una oportunidad, y lo evaluaremos como COSEP para que podamos sentarnos a ver esos temas económicos, estamos listos, tenemos todas las propuestas que creemos son necesarias para reactivar la economía. No nos han mandado a invitar a ninguna reunión”, enfatizó.

Respecto a las declaraciones del dictador Daniel Ortega, quien expresó que después de las elecciones del 07 de noviembre convocará a un gran diálogo nacional con el sector privado, el presidente de COSEP llamó a Ortega a no esperar después de los comicios electorales sino que cree las condiciones para las reformas electorales.

“Nicaragua necesita un acuerdo de nación y ese acuerdo de nación lleva temas políticos, sociales, económicos y tiene que ser inclusivo no es que sólo COSEP se va a sentar con el gobierno, creo que la sociedad civil, partidos políticos, empresarios formamos parte de un engranaje para poder sentarnos todos con el gobierno y ver todos estos temas”.

Para Healy “sentarse” con el régimen no les garantiza el cumplimiento de ningún acuerdo debido a que no ha cumplido con los compromisos asumidos en los acuerdos políticos del 27 y 29 de marzo 2019.

“¿Quién nos garantiza a nosotros si nos sentamos con el gobierno que va a haber una reforma electoral? ¿Quién nos garantiza que va haber un cumplimiento del 27 de marzo? ¿Quién nos garantiza que va haber un cumplimiento del acuerdo del 29 de marzo? la pelota está en la cancha del gobierno, el gobierno tiene que hacer ese llamado (...) si tenés que crear condiciones electorales, tiene que ser ya, las reformas electorales tiene que venir ya, la liberación de los presos, los derechos ciudadanos, vuelvo a repetir, es la voluntad del gobierno, mientras el gobierno no de esa voluntad, nosotros no podemos sentarnos ¿Quién nos garantiza que nos va a cumplir? sino ha cumplido con dos acuerdos con testigos y garantes como OEA y Vaticano”, enfatizó.