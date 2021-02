El diputado Byron Jerez exdirector de Ingresos, quien enfrentó juicio por corrupción, arremetió contra la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y admitió que la iniciativa de Ley de Reforma y Adición a la Ley N° 842, “Ley de Protección de los Derechos de las personas consumidoras y usuarias”, es para proteger a los sancionados por Estados Unidos.

En el debate de la reforma, Jerez se “destapó” al admitir que la reforma es para proteger a los sancionados por Estados Unidos, amparándose bajo el argumento que la banca nacional no puede cerrar cuentas a terceros, es decir familiares de sancionados.

“Hoy me siento respaldado para decir todo lo que voy a decir, espero que esta ley sea aprobada, los bancos no podrán tomar represalias ni contra mí, ni contra ninguno de los compañeros, ni contra nuestros familiares, cerrando cuentas bancarias. por qué si antes si lo desea sin darle explicación a nadie”, manifestó Jerez.

Jerez evidenció que la reforma a la Ley no es para defender a los consumidores, sino que es por las "represalias" contra los sancionados y familiares que les han cerrado cuentas

Jerez también atacó a la bancada del PLC y señaló que esperan que nunca sean sancionados para que no experimenten en “carne propia” dicha medida.

“No por mí antes si, voy a perjudicar a todo un núcleo familiar, primos, primas, hermanos, hijos, hijas, nueras, yernos, sobrinos etc. como es ahora en día, pero y espero y lo digo con todo corazón que no sean sancionados o no se extienda ninguna sanción a ningún miembro de la bancada el PLC porque ahí van a experimentar en carne propia por lo que están votando en contra el día de hoy, cuando les cierren su cuenta a cada uno de lo que fue sancionado y le cierren la cuenta a su mujer, a sus hijos, nietos, esposa etc. ahí van a brincar, ahí se van a dar cuenta que esta ley los protegía y se van a dar cuenta que esta ley protegía al consumidor, ahora pido que votemos a favor”, dijo Jerez.

Byron Jerez, fue exdirector de Ingresos durante el gobierno de Arnoldo Alemán, caudillo del PLC. Jerez y Alemán enfrentaron juicios por corrupción cometidos durante la Administración del expresidente, de los que posteriormente fueron sobreseídos por jueces y magistrados orteguistas.

Jerez actualmente es el único diputado designado por el partido Alianza por la República (Apre), aliado del FSLN en la Asamblea Nacional.