Félix Maradiaga presentó sus compromisos con Nicaragua, "no vamos a permitir aterrizaje suave"

La plataforma opositora en Nicaragua, Unidad Nacional Azul y Blanco ratificó este domingo el respaldo a su candidato presidencial Félix Maradiaga, quien acuerpado de bases de la UNAB presentó su plan de gobierno. Luego de tres meses de estar bajo prisión de facto, Maradiaga logró salir de la casa donde se encontraba y se dirigió a un hotel capitalino donde hoy realizó la actividad política.

Los sectores político, juvenil, sociedad civil y Costa Caribe, que son parte de la UNAB brindaron su respaldo a Maradiaga. El lema de su discurso fue "llegó la hora" y expresó la urgencia que existe para salir de la dictadura.

“Es tan importante salir de la dictadura como salir de las trampas de la pobreza que han convertido a Nicaragua en un país en donde dolorosamente en pleno siglo XXI todavía hay personas de primera y segunda clase y eso no es aceptable” enfatizó el Politólogo.

“La ruta que propongo es la misma ruta de abril, ustedes saben, ¿Cuál es la ruta? no vamos a permitir el olvido, no vamos a permitir la impunidad, no vamos a permitir acuerdos a espalda del pueblo, no vamos a permitir aterrizaje suave, asumimos el compromiso de justicia para quienes lo entregaron todo a quienes fueron asesinados, a quienes fueron encarcelados y a quienes fueron torturados por eso a las familia de los asesinados, nuestro compromiso inquebrantable es de la justicia con cero impunidad, el derecho a la verdad, a la memoria a la no repetición” aseguró Félix Maradiaga

Agregó que continuará con el compromiso para la liberación de los presos políticos, que es una condición para ir a elecciones. Una de las más de 100 familias de presos políticos asistió a la actividad para respaldar a Maradiaga.

“El compromiso que hoy asumimos es también con los estudiantes que salieron a las calles para exigir justicia, mejor educación, autonomía universitaria, respeto al medio ambiente, justicia, es con los campesinos cansados del arrebato de sus tierras de los asesinatos extrajudiciales, nuestro compromiso es con las mujeres cansadas de la violación de sus derechos humanos del acoso de la violencia, es con el comerciante, los médicos, maestros(…) sobre todo con aquellos maestros y trabajadores de la salud que fueron injustamente despedidos, con el adulto mayor que exige pensiones dignas, con los que se vieron obligados a emigrar, con los hermanos que pusieron el pecho en los tranques” expresó el candidato de la UNAB.

Maradiaga considera que “esta es la oportunidad más importante de nuestra vida, es la oportunidad de salir de una vez por todas de la dictadura, pero también de romper las cadenas de 200 años de exclusión, es la oportunidad de construir la mejor Nicaragua de la historia”.

De acuerdo con el discurso del candidato de la UNAB, realizarán “una campaña con la gente, visitando hasta la última, comarca, casa de Nicaragua para regresarle la esperanza al país” señaló Maradiaga.

“Una campaña para que los periodistas, hombre y mujeres de prensa puedan ejercer su labor, una campaña para que los niños y niñas puedan jugar en libertad, vamos hacer una campaña donde vamos a ganar” expresó Félix Maradiaga.